Jenny Guardiano attacca Tony Renda dopo Temptation Island, la dura accusa: “Mi ha chiamata pu**ana, è vergognoso”.

Dopo la fine della relazione tra Jenny Guardiano e Tony Renda, i due protagonisti della scorsa edizione di Temptation Island, è iniziato un duro scontro social tra gli ex. Per mesi si sono susseguite accuse su accuse, e non sono mancate le parole forti.

Un ultimo colpo è arrivato dalla Guardiano che, dopo l’ultima frecciatina di Renda, è tornata a parlare pubblicamente, sfogandosi ancora una volta contro il suo ex fidanzato e lanciando nuove accuse pesantissime che stanno scuotendo il web. Scopriamo che cosa sta succedendo.

Il gesto di Tony e la rabbia di Jenny: la pietra dell’amore finisce in mare

Tutto è partito da un video pubblicato da Tony Renda su Instagram, in cui il deejay getta simbolicamente in mare la “pietra dell’amore” legata alla sua storia con Jenny.

Un gesto che ha scatenato i fan del programma e, soprattutto, la reazione infuocata dell’ex compagna, che non ha esitato a rispondere con parole durissime.

In una serie di storie pubblicate sui social, Jenny Guardiano ha denunciato frasi estremamente offensive che Tony avrebbe pronunciato.

“Se ti vuoi ripulire fallo con le tue capacità, non buttare fango falso nei miei confronti. Ma come fai a dire dopo una relazione di 6 anni: ‘Era una pu**ana! L’ho tolta dalla strada‘?” sono state le parole dell’ex di Renda.

Parole gravi, che l’ex volto di Temptation Island definisce “Vergognose e inaccettabili“.

La reazione dei fan di Temptation Island

Lo sfogo di Jenny ha immediatamente fatto il giro del web, scatenando reazioni contrastanti tra i fan del programma.

C’è chi le dà pieno appoggio e chi invece invita alla cautela, aspettando la replica di Tony Renda, che potrebbe arrivare nelle prossime ore.

Stavolta le accuse lanciate da Jenny sono ancora più dure rispetto al passato, dimostrando la profonda ferita lasciata dopo la rottura con il dj.