Alessandro Basciano e Sophie Codegoni: respinto l’affido super esclusivo, multa a Sophie per i post sui social.

Continuano le vicende legali tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, due ex volti del Grande Fratello Vip e genitori della piccola Céline. Nella giornata di ieri 15 luglio, al Tribunale di Milano si è tenuta una nuova udienza sul caso di affidamento della bambina, e la decisione del giudice è stata del tutto inaspettata. Ma scopriamo che cosa è successo.

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni: una nuova udienza

Il giudice ha rigettato la richiesta di affido super esclusivo presentata dalla madre, mantenendo lo status attuale in attesa dell’esito del processo penale ancora in corso contro Alessandro Basciano.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip è, infatti, coinvolto in un procedimento per stalking e minacce nei confronti della Codegoni, vicenda iniziata nel novembre 2024.

Nonostante la Cassazione abbia disposto nei suoi confronti il braccialetto elettronico, il dispositivo non è stato ancora applicato perché al momento non vi sono dispositivi disponibili.

Ma l’udienza non ha solamente messo in chiaro le condizioni dell’affidamento della bambina che i due ex vipponi hanno avuto insieme.

Sophie Codegoni multata per i contenuti sui social

Secondo quanto riferito dall’avvocato Leonardo D’Erasmo, legale di Basciano, il giudice Giuseppe Gennari ha deciso di non accogliere l’istanza di affido super esclusivo a favore di Sophie Codegoni, ritenendo non necessaria tale misura estrema.

Rimane, quindi, confermata la possibilità per Basciano di trascorrere tre pomeriggi infrasettimanali con la figlia.

Nell’udienza è emerso anche che Sophie Codegoni dovrà pagare una multa di 2800 euro per aver violato il divieto di pubblicare contenuti legati alla bambina sui social.

La somma, come stabilito, sarà versata su un conto vincolato intestato alla minore e gestito da entrambi i genitori, ma potrà essere utilizzata solo su disposizione del giudice.