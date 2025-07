Stefano De Martino non si nasconde più: nuova fiamma, le foto dicono tutto

L’estate di passione di Stefano De Martino prende una piega inaspettata: esce allo scoperto con Caroline Tronelli, le foto dei baci.

Quello che sembrava un semplice flirt estivo si sta trasformando in qualcosa di molto più serio: tra Stefano De Martino e Caroline Tronelli sembra essere scoccato l’amore. Le foto pubblicate dai settimanali Chi e Diva e Donna ritraggono la coppia durante una romantica gita in barca, culminata in un bacio che ha fatto subito il giro del web. Il conduttore Rai, protagonista del Meglio Stasera Summer Tour 2025, non si nasconde più e mostra apertamente il suo legame con Caroline, figlia dell’imprenditore napoletano Stefano Tronelli. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Una relazione che cresce lontano dai riflettori

Caroline, estranea al mondo dello spettacolo, è da tempo legata alla famiglia di De Martino, ma la passione sarebbe esplosa solo di recente.

Secondo fonti vicine alla coppia, i due avrebbero trascorso insieme parte dell’estate in Sardegna, prima di fare ritorno a Napoli per impegni professionali del conduttore.

Qui le foto pubblicate da Diva e Donna.

L’intesa tra i due pare essere sempre più solida: Caroline sarebbe infatti spesso presente durante gli spostamenti di Stefano per lo show teatrale che sta portando in giro per l’Italia.

Un nuovo amore con Caroline Tronelli

La giovane compagna di Stefano è figlia di uno stimato imprenditore: Stefano Tronelli, fondatore della Tron Group Holding, società che collabora con importanti aziende italiane come Fastweb, Beghelli e Unipol Sai.

La giovane modella 22enne, seppur lontana dai riflettori, è descritta da chi la conosce come elegante, riservata e determinata. Qualità che sembrano aver conquistato il cuore del conduttore, che dopo anni di gossip e relazioni altalenanti, sembra finalmente pronto a vivere una nuova storia importante.

Ma per avere la conferma che non si tratta di un semplice flirt estivo bisognerà attendere i prossimi mesi.