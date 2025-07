Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore in vacanza a Mykonos con il figlio Nathan: affiatati a bordo dello yacht.

Nonostante la loro relazione sia terminata da tempo, Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore continuano a dimostrare che l’affetto familiare può andare oltre l’amore romantico. Soltanto pochi giorni fa la showgirl è stata paparazzata in compagnia di Fedez e di Fabrizio Corona.

I due ex coniugi sono stati fotografati a Mykonos, dove stanno trascorrendo le vacanze insieme al figlio Nathan Falco a bordo del lussuoso yacht Force Blue. Gli scatti, pubblicati dal settimanale Chi, mostrano una coppia serena e complice, legata da una forte intesa nel ruolo di genitori. Ma scopriamo i dettagli e se tra i due è tornato del tenero.

Foto che parlano da sole: gesti affettuosi tra ex

Le immagini raccontano momenti di quotidianità che svelano il legame profondo tra Elisabetta e Flavio. Tra sorrisi, sguardi d’intesa e piccoli gesti, come condividere una bibita dalla stessa cannuccia, emerge un rapporto fondato sul rispetto e l’affetto reciproco.

Come scrive il settimanale: “Non ostentano nulla, ma suggeriscono molto“.

Il maxi yacht Force Blue, teatro di queste giornate familiari, è lo stesso al centro di una vecchia inchiesta per frode fiscale, poi risolta nel 2022 con l’assoluzione di Briatore. L’imbarcazione, oggi di proprietà dell’amico Bernie Ecclestone, sarebbe stata concessa all’imprenditore tramite un accordo riservato.

La priorità resta il figlio Nathan Falco

In un’intervista al Corriere della Sera, Briatore ha ribadito: “Con Gregoraci non saremo mai più una coppia, ma non smetteremo di essere i suoi genitori“. Una dichiarazione che conferma quanto entrambi siano impegnati nel garantire stabilità e serenità al figlio.

Elisabetta Gregoraci, infatti, resta una presenza centrale nella vita di Briatore, anche se in una nuova forma affettiva.

L’apparente armonia tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore dimostra come, anche dopo la fine di un matrimonio, si possa costruire una relazione sana e matura per il bene dei figli. Le vacanze a Mykonos sono la dimostrazione concreta di questo equilibrio, e i fan non hanno potuto fare a meno di notarlo.