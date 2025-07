Jannik Sinner e Laila Hasanovic: spunta una fuga d’amore dopo Wimbledon. Tutti gli indizi sulla presunta coppia.

Dopo la vittoria a Wimbledon, Jannik Sinner si gode una meritata vacanza, ma non è solo. Negli ultimi giorni sono spuntate sul web alcune indiscrezioni che rivelano novità inaspettate sulla sua vita sentimentale. Secondo i rumors, il campione altoatesino sarebbe volato a Londra per incontrare la modella danese Laila Hasanovic. La giovane, 24 anni, era stata già avvistata sugli spalti del Roland Garros, e la sua presenza anche durante la finale londinese ha acceso i riflettori su una possibile nuova relazione sentimentale.

Dopo la vittoria a Wimbledon, Sinner vola a Londra da Laila

Durante l’atteso match, tra i tanti volti noti presenti in tribuna, gli occhi più attenti non hanno potuto fare a meno di notare Laila fare il tifo per Sinner. La modella, già nota al gossip per un passato flirt con Mick Schumacher, sembra ora molto vicina al numero uno del tennis italiano.

Secondo fonti vicine all’entourage del tennista, Jannik Sinner, dopo aver festeggiato la vittoria con i genitori Hanspeter e Siglinde a Milano, avrebbe preso un volo diretto per Londra.

Lì vive proprio Laila Hasanovic, sebbene i suoi impegni professionali la portino spesso in giro per l’Europa.

Sinner verso un nuovo amore

Il mondo dello sport e del gossip si intrecciano ancora una volta e alimenta la curiosità dei fan.

Sinner, da sempre molto riservato sulla sua vita privata, potrebbe aver scelto di godersi qualche giorno di relax lontano dai riflettori, in compagnia di una persona che gli è stata vicina nei momenti più importanti della stagione.

Nessuna conferma ufficiale da parte dei diretti interessati, ma gli indizi parlano chiaro: tra i due potrebbe esserci qualcosa di più di una semplice amicizia.