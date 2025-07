I fan di Zeudi Di Palma organizzano una raccolta fondi per regalarle un’auto da oltre 31mila euro: l’iniziativa fa discutere.

La fanbase di Zeudi Di Palma continua a sorprendere con una nuova iniziativa che sta già facendo discutere. L’ex Miss Italia ed ex gieffina è molto amata dai suoi fan che sono disposti praticamente a tutto pur di renderla felice.

Negli ultimi mesi le hanno fatto tantissimi doni preziosi, ma stavolta vogliono proprio esagerare. Alcuni dei fan più accaniti, infatti, hanno lanciato l’idea di una raccolta fondi con un obiettivo ambizioso: regalarle una Audi A3 Sportback, del valore di oltre 31.000 euro. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Il tifo sfocia nell’eccesso: parte la proposta di crowdfunding

Il gruppo di fan promotore dell’idea si è detto pronto a lanciare un GoFundMe ufficiale, scegliendo già marca, modello e persino colore dell’auto: nera, secondo i gusti espressi in passato dalla stessa Zeudi Di Palma.

L’obiettivo sarebbe quello di consegnare il veicolo entro novembre, in segno di riconoscimento e affetto per la concorrente che, secondo loro, meritava di vincere il reality.

L’iniziativa è partita da X e ha rapidamente fatto il giro del web.

Ma non tutti approvano: perfino alcuni fan storici iniziano a esprimere perplessità. In molti ritengono che questa forma di “idolatria economica” possa trasformarsi in un pericoloso precedente che mina la percezione pubblica della modella e potrebbe dare l’idea di una dipendenza eccessiva dal supporto economico dei follower.

Critiche e dubbi sull’iniziativa

Le polemiche non si limitano al valore dell’auto, ma toccano anche il peso psicologico ed economico che un’iniziativa del genere può avere su una fanbase giovane.

“Si sta esagerando” si legge in diversi tweet, anche da parte di follower latinoamericani che da tempo seguono la carriera della modella. Il timore è che si stia normalizzando l’idea che fare regali costosi a personaggi pubblici sia non solo accettabile, ma doveroso.

Al momento, Zeudi Di Palma non ha ancora commentato pubblicamente la proposta. Il suo silenzio, tuttavia, comincia a far rumore.