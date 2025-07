Luca Calvani dopo il Grande Fratello condurrà un programma di cucina su Food Network dal suo casale in Toscana.

L’esperienza di Luca Calvani al Grande Fratello non è stata solo un ritorno televisivo, ma anche un trampolino per nuove opportunità. Dopo la partecipazione all’ultima edizione del celebre reality di Canale 5, l’attore è pronto a debuttare alla conduzione di un programma tutto suo, questa volta dedicato alla cucina. La notizia arriva direttamente dalla rubrica “C’è chi dice…” di Chi, firmata da Giuseppe Candela. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Un programma di cucina dal cuore della Toscana

Il nuovo progetto televisivo vedrà Luca Calvani protagonista su Food Network, canale del gruppo Warner Bros. Discovery, dove condurrà una trasmissione culinaria girata nel suo suggestivo casale in Toscana.

Un contesto autentico e familiare, perfetto per raccontare ricette, tradizioni e momenti conviviali.

Luca Calvani – www.donnaglamour.it

Appassionato da sempre di cucina, Calvani ha già dimostrato interesse per il mondo del food, partecipando in passato al programma Cortesie per gli ospiti e pubblicando il suo primo libro di ricette. Ora, però, il salto è importante: dalla cucina di casa alla conduzione televisiva, con un format che si preannuncia genuino e accogliente.

Quando andrà in onda il programma

Anche se non è stata ancora ufficializzata la data di messa in onda, si prevede che il debutto del nuovo programma coincida con l’inizio della prossima stagione televisiva.

Le registrazioni sono già in corso, e tutto lascia intendere che Calvani porterà sugli schermi non solo piatti deliziosi, ma anche storie e atmosfere tipiche della campagna toscana.

La partecipazione al Grande Fratello ha permesso a Luca Calvani di farsi conoscere da un nuovo pubblico, più ampio e trasversale.

Un altro ex gieffino che trova la sua strada nel mondo dello spettacolo e dimostra che il reality di Mediaset può essere un punto di partenza, non solo un momento di notorietà passeggera.