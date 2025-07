Famosa in tv per essere stata volto di ‘Unomattina’ e ‘Mezzogiorno in Famiglia’ tra le altre, Sonia Grey ha intrapreso una nuova vita.

In passato l’abbiamo conosciuta come uno dei volti di alcuni delle più famose trasmissioni Rai. Adesso la sua nuova vita è decisamente diversa e più “piccante”. Stiamo parlando di Sonia Grey che ha deciso da qualche tempo di aprire un profilo su una nota piattaforma social per adulti dove, senza giri di parole, mostra il proprio corpo a pagamento.

La nuova vita di Sonia Grey

Parlando a DiPiù, Sonia Grey ha spiegato la sua svolta “sensuale” degli ultimi anni che l’ha vista, tra le altre cose, avere un cambio radicale anche sotto l’aspetto fisico. Rispetto al passato, infatti, la donna risulta aver cambiato colore di capelli e soprattutto avere delle forme ancora più generose. “Oggi mostro il mio corpo a pagamento. Sì, ho una vita trasgressiva, libera da moralismi”, ha raccontato.

La ex conduttrice e volto tv ha quindi spiegato: “Sono diventata una stella del web e ho anche cambiato il modo di apparire, di presentarmi al pubblico e so bene che molti si chiedono: ‘Ma è davvero Sonia Grey quella?’”. E ancora: “Poso in modo sensuale, non c’è nulla di cui vergognarsi. Mostro un erotismo elegante, un po’ come i calendari degli anni Duemila”.

I guadagni: le cifre da record

La Grey ha spiegato che dopo essere diventata piuttosto famosa grazie alle trasmissioni tv, la sua vita professionale ha “rallentato” e anche per questo ha deciso di provare questa strada che, a quanto pare, le sta fruttando parecchi soldi. La donna ha detto con franchezze di guadagnare “qualche decina di migliaia di euro al mese, ma la cosa più importante è che mi sento libera di vivere la mia vita come voglio”.

Ad aiutarla in questo lavoro anche suo figlio: “Si tratta di una vera e propria autoproduzione, giro anche dei video in cui parlo di sessualità. Non mostro solo le mie forme, c’è molto lavoro dietro“, ha aggiunto la donna.