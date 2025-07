Gianluca Grignani furioso contro Laura Pausini per l’annuncio, “Quella canzone è mia”: l’acceso botta e risposta social.

Nelle ultime ore il mondo dei social è stato sconvolto da un acceso botta e risposta tra due famosi cantanti del panorama musicale italiano: Gianluca Grignani e Laura Pausini. Tutto è iniziato in seguito all’annuncio della nuova uscita del nuovo singolo, “La mia storia tra le dita“, un brano che dal titolo sembrerebbe proprio essere una cover della celebre canzone del collega milanese. Grignani, infatti, non ha perso tempo e ha subito reagito, dando inizio a uno scontro social senza precedenti. Scopriamo che cosa si sono detti.

L’annuncio di Laura Pausini e la reazione di Gianluca Grignani

Grignani non ha nascosto il suo disappunto all’annuncio della collega e ha reagito tramite le Instagram stories, affermando che il suo commento al post di Pausini era stato rimosso. Ha poi ricondiviso il messaggio in cui ricordava con gentilezza che il brano è una sua creazione, augurando comunque il meglio alla collega.

“Ciao Laura che ti voglio bene lo sai – scrive il cantante –. Credo di avertelo detto nel backstage di un tuo concerto al Forum o in altre occasioni. Con tutto il rispetto e la gentilezza che riservo, in primis, alla donna e poi alla grande interprete che sei è però doveroso che io ricordi che il tuo singolo in uscita (al quale, ti rivelo, dedico i miei migliori auspici) è una cover di un brano che, se non sbaglio, ho scritto e interpretato io“.

Poi continua: “Ci tenevo a ricordarlo. Io, comunque, dedico il mio più grande in bocca al lupo alla mia canzone ma soprattutto a te“.

Non è passato molto tempo prima che la stessa cantante rispondesse al post.

La risposta di Laura Pausini

Laura Pausini ha voluto chiarire la situazione, sempre attraverso i social. Nelle sue stories, la cantante ha sottolineato di aver sempre avuto grande stima per Grignani e di averlo informato sin da febbraio dell’intenzione di reinterpretare il suo brano.

“Gianluca, anche io ti voglio bene, tanto che ti canto da sempre e tanto che lo sai da febbraio che ti avrei cantato ancora, anche quest’anno. Questa tua canzone, non solo è l’unica al mondo che esiste in tre lingue con quei titoli, ma non credo che nessuno altro (sicuramente non io) si permetterebbe mai di scrivere un titolo così unico, come il tuo” scrive la cantante.

Infine, la Pausini aggiunge: “Tutti sanno che LA MIA STORIA TRA LE DITA è di Gianluca Grignani. Spero che quando uscirà la mia versione ti piacerà tanto quanto piace a me“.