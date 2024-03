Problemi tecnici durante il concerto di Gianluca Grignani costringono l’artista ad annullare l’evento. Lo sfogo del cantante sul palco.

Pessima partenza per il nuovo tour di Gianluca Grignani, “Residui di rock’n’roll”, che già alla data zero ha avuto importanti problemi tecnici. Infatti, la data zero si è tenuta a Fontaneto D’agogna, in provincia di Novara, ma è stata presto interrotta dall’artista a causa dei troppi problemi tecnici.

“Non va un ca**o” ha dichiarato il cantante. “La chitarra non funziona. Non sto scherzando, io sono costretto a finire qua il concerto“, ha dichiarato Grignani, lasciando il pubblico di sasso.

Gianluca Grignani abbandona il palco

L'”esibizione” del cantante ha lasciato il pubblico presenze sbigottito. Ma questo non è stato l’unico imprevisto per Grignani, che già qualche settimana fa era stato al centro delle cronache per un presunto malore.

Gianluca Grignani

Il cantautore, il 22 marzo, era nel novarese per inaugurare il tour, ma dopo circa un’ora di concerto qualcosa è andato storto. Grignani ha reso partecipe il pubblico con un duro sfogo, in cui si è scagliato contro l’organizzazione e con la band presente sul palco.

Gianluca Grignani interrompe il concerto e manda tutti a casa

Dopo lo sfogo del cantante, Grignani ha preferito interrompere il live e mandare a casa tutti.

I fan, tuttavia, hanno incitato il cantante chiedendogli a gran voce di continuare a esibirsi accompagnato solo dalla chitarra acustica.

Ma il cantante ha subito ribattuto: “Non sto scherzando. Io sono costretto a finire qua il concerto. Vi dico la verità, questa cosa non è normale, è folle“, ha dichiarato il cantante prima di abbandonare il palco.

Tuttavia, il cantante ha esaudito il desiderio dei presenti che gli hanno chiesto di fare ritorno sul palco. Infatti, qualche istante dopo è tornato per cantare qualche brano a cappella, concludendo così una serata da dimenticare. Andranno meglio le prossime date del tour?