Massimo Giletti è pronto a fare il suo ritorno trionfale sulle reti Rai. Dopo sette anni dall’ultima collaborazione, il giornalista torinese ha firmato un contratto che lo lega nuovamente al servizio pubblico per la realizzazione di diversi progetti editoriali.

L’annuncio è stato pubblicato dall’ufficio stampa della Rai.

Rai: “Bentornato, Massimo”

L’Amministratore Delegato Roberto Sergio e il Direttore Generale Giampaolo Rossi hanno espresso grande soddisfazione per il ritorno di uno dei volti più influenti della televisione italiana. “Bentornato, Massimo, in quella che è stata per tanti anni la tua ‘casa’“, hanno dichiarato Sergio e Rossi in una nota stampa.

Nell’annuncio si legge: “Dopo sette anni e dopo l’apparizione di fine febbraio alla guida di “La Tv fa 70”, Massimo Giletti torna ufficialmente in Rai. Oggi la firma del contratto che lo legherà alla Rai per la realizzazione di diversi progetti editoriali“.

Il ritorno di Giletti, infatti, giunge dopo l’apparizione di fine febbraio alla guida di “La Tv fa 70”, evento dedicato al compleanno del piccolo schermo. L’evento, che non ha registrato un boom di ascolti, ha tuttavia confermato l’interesse intorno alla figura del giornalista.

Massimo Giletti in Rai: i prossimi progetti del giornalista

Sono tante le speculazioni che circolano attorno al ruolo di Giletti nella programmazione Rai. Tra le diverse ipotesi ve ne sono alcune che vedono il suo ritorno alla guida di programmi come “L’Arena“, in staffetta con Mara Venier.

Ma ci sono anche voci secondo cui potremmo rivedere il giornalista in un prime time informativo su Rai2 o Rai3. Le carte verranno presto scoperte in una Rai alle prese con nuove nomine e cambi ai vertici.