Inondata di messaggi, evidentemente non positivi, Andrea Delogu ha risposto a tono agli haters con tanto di dure parole.

Innamorata e felici, anche se non mostra troppi momenti insieme al suo Luigi Bruno. Stiamo parlando di Andrea Delogu che sui social ha deciso di rispondere a tono a tutte quelle persone, haters evidentemente, che ogni giorno la criticano per la relazione con il fidanzato più giovane di diversi anni. Un argomento più volte affrontato anche dalla diretta interessata che, però, questa volta non ha resistito a stroncare gli “odiatori”.

Andrea Delogu e la storia con Luigi Bruno

Andrea Delogu

Attraverso una storia Instagram, la Delogu non le ha certo mandate a dire a chi, evidentemente, le ha mandato messaggi in privato o commentato negativamente alcuni degli ultimi post per criticare la sua storia d’amore con il più giovane compagno Luigi.

“La spiego meglio: le battute ce le facciamo anche tra di noi, ma sono battute, se rimanete sconvolti per una relazione d’amore solo per la differenza d’età mi chiedo che vita spenta vi ha riservato il destino?“, ha scritto in modo molto forte la conduttrice.

La relazione e la privacy

Successivamente, la donna ha risposto anche a chi iniziava ad avere dubbi sulla sua storia d’amore con Bruno dato che, rispetto ad altre coppie, loro pubblicano pochissimi contenuti insieme sui social.

In questo senso, la risposta è stata piuttosto chiara: “Posto poche cose nostre non per ‘paura dei commenti’, ma perché ho imparato dai miei errori. Quando o se ci lasceremo mentre soddisfatti direte ‘io l’avevo detto’, vi dovrò ricordare che sono finite anche le mie altre relazioni, che la maggior parte sono durate meno e avevamo la stessa età. Distinti saluti”.

Di seguito anche un recente post Instagram della donna dove si possono leggere dei commenti di sostegno, anche dopo lo sfogo nelle stories: