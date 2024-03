Disavventura per Rebecca Staffelli a poche ore dalla finalissima del Grande Fratello. L’opinionista ha raccontato quanto vissuto.

La finale del Grande Fratello verrà seguita da tantissimi telespettatori. Il pubblico ma anche, ovviamente, i diretti protagonista del reality non vedono l’ora di sapere chi vincerà. Anche conduttori e opinionisti sono belli carichi anche al netto di qualche acciacco. Chiedere, infatti, a Rebecca Staffelli che sui social ha raccontato una disavventura vissuta nelle ultime ore.

Rebecca Staffelli, il problema prima della finale

Attraverso una storia Instagram pubblicata sul proprio profilo, la Staffell ha svelato di aver subito un problema, non gravissimo, di salute che sicuramente le darà del filo da torcere anche nel corso dell’ultima puntata del GF.

La bella Rebecca ha condiviso sulle sue storie, come detto, una disavventura molto dolorosa. Di cosa si tratta? Di un ascesso…

“A chi è venuto un ascesso il giorno prima della finale?”, ha spiegato la ragazza con tanto di foto che la vede protagonista con il viso dolorante e un asciugamano con ghiaccio per cercare un po’ di sollievo.

Per tutti coloro che non hanno mai avuto un ascesso, si tratta di una problematica non grave ma estremamente dolorosa e fastidiosa. Una grana da risolvere per la ragazza in vista della finale del reality.

Il saluto prima della puntata

Al netto del problema fisico, l’opinionista non sembra volersi abbattere o dare forfait. La Staffelli ha, infatti, scritto sempre su Instagram un bel messaggio con tanto di album fotografico con diversi scatti della sua esperienza in studio.

“7 mesi fa iniziava questa meravigliosa avventura. Oggi il gran finale, chi vincerà? Ci vediamo dopo”, le sue parole.

Evidentemente, la ragazza sarà presente e non farà mancare il suo spirito e i suoi commenti. Staremo a vedere, a questo punto, come andrà a finire la finale del programma.

