Un pizzico di malinconia e un po’ di rabbia per Fedez nel giorno dell’uscita dell’ultima puntata di Muschio Selvaggio che lo vede protagonista.

L’ultima puntata del podcast ‘Muschio Selvaggio’ con Fedez e Mr Marra è uscita alle 12. Per l’occasione, il rapper ha voluto commentare la conclusione della sua esperienza con tanto di parole di amarezza e, perché no, anche un pizzico di rabbia vista la querelle che è sorta con l’ex amico, Luis Sal.

Fedez, il commento su Muschio Selvaggio

“Ultima puntata del Muschio Selvaggio: è una puntata un po’ intellettuale”, ha esordito Fedez nelle sue stories su Instagram. “Recensiamo dei por*o come se fossero dei film d’autore, come se fossimo dei critici cinematografici”.

Proprio sul contenuto della puntata, il rapper ha ironizzato: “Ci hanno ristretto il video per diciottenni perché ci siamo dimenticati di coprire alcune cose […]”.

E ancora: “Puntata molto divertente e Muschio Selvaggio finisce qui. Non so se finisce, ma passa nelle mani di Luis. Io e Marra ci leviamo dai cog**oni“.

Fedez annuncia l’uscita dell’ultima puntata di Muschio Selvaggio e saluta il podcast #fedez #muschioselvaggio pic.twitter.com/lw0hMKEj3M — disagiotv (@disagio_tv) March 25, 2024

Il futuro del podcast

Al netto dell’uscita dell’ultima puntata del podcast ‘Muschio Selvaggio’ con Fedez e Mr Marra, non è dato sapere, come ha precisato anche il rapper, se Sal vorrà continuare a portare avanti il progetto, magari cambiandone il nome.

Da sottolineare poi, come lo stessa rapper si sia dovuto smentire dopo le affermazioni sull’addio del podcast nelle mani di Sal.

Con una storia, Fedez ha aggiunto: “Devo fare un errata corrige su Muschio che l’avvocato di Luis ci ha già chiamato tutto agitato”. E ancora: “Ci è arrivata una lettera da parte dell’avvocato di Luis quindi devo auto-smentirmi, dovete scusarmi ragazzi ho troppi processi e quindi confondo le linee difensive di vari processi. La nostra strategia non è che lasciamo tutto a Luis, no no. Noi aspettiamo che la magistratura si pronunci e posso dire? Io voglio molto bene alla magistratura. Io non so se Luis vuole bene alla magistratura ma io forse un po’ di più e credo nella magistratura e aspettiamo e vediamo cosa dirà la legge”