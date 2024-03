Eleonora Giorgi si prepara per l’intervento chirurgico al pancreas. Le rivelazioni prima dell’operazione commuovono i fan.

Eleonora Giorgi presto affronterà un importante intervento chirurgico per rimuovere il tumore al pancreas scoperto lo scorso novembre. L’attrice, ospite a Verissimo, ha condiviso le sue emozioni, confessando un mix di coraggio e paura. Accanto a lei, i suoi figli Andrea Rizzoli, 44 anni, e Paolo Ciavarro, 32, sono stati un sostegno costante.

Ma durante l’intervista l’attrice si è lasciata andare ad alcune confidenze che hanno commosso i telespettatori. Ecco che cosa ha rivelato.

Eleonora Giorgi: la paura per l’operazione

Durante l’intervista, Eleonora Giorgi ha sottolineato la sua determinazione nel fronteggiare la situazione con ottimismo, nonostante il timore per l’operazione imminente. Ha espresso gratitudine per l’opportunità offertale dalla scienza e dai medici, sottolineando l’importanza del supporto familiare.

“Volevo sembrare radiosa e ottimista e lo sono, ma ho un po’ di strizza, di paura. Ho avuto la fortuna nella vita di non conoscere quasi gli ospedali. Questa è una super operazione. Ma ringrazio Dio, i medici e la scienza che l’hanno resa possibile. Non era scontato” ha rivelato l’attrice.

Eleonora Giorgi

La Giorgi ha, inoltre, raccontato il percorso di chemioterapia degli ultimi mesi, evidenziando una buona risposta del corpo al trattamento. Nonostante le sfide, si è mostrata fiduciosa nei risultati positivi dell’intervento.

Ha, inoltre, rivelato: “C’è stato un cammino di 3/4 mesi di chemio. Il mio corpo ha reagito bene e il maledetto tumore si è come necrotizzato, è meno reattivo“. E continua: “E’ un po’ intontito e alle corde, ma ci dobbiamo sbrigare e toglierlo. In Italia su questo tipo di operazioni abbiamo risultati molto alti, sono fiduciosa. Sono felice che sia possibile. Ho un po’ di paura ma mi abbandonerò“.

Eleonora Giorgi: il supporto della famiglia nel percorso contro la malattia

I suoi figli hanno elogiato la forza e la positività di Eleonora, che ha reso più leggeri i momenti difficili. La famiglia, unita e affettuosa, è pronta a sostenerla durante tutto il processo di recupero.

Anche il suo ex compagno Massimo Ciavarro sarà presente per sostenerla durante l’intervento, dimostrando un forte legame familiare. La Giorgi, infatti, ha rivelato: “Come ha sentito dell’operazione lui è partito da Lampedusa ed è venuto a Roma. Vuole essere con me in clinica durante l’intervento e questo è stato un piccolo miracolo“.