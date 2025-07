Ultimo batte un nuovo record, 250mila biglietti venduti in tre ore superando Vasco Rossi: la reazione del rocker.

Ultimo si gode il suo successo che non accenna ad arrestarsi, e le ultime ore ne sono stata la prova. Il cantante romano, da poco papà, ha raggiunto un nuovo traguardo: ben 250mila biglietti venduti in sole tre ore per il suo attesissimo concerto a Tor Vergata, in programma il 4 luglio 2026. Un record che supera i numeri di un altro grande artista italiano: Vasco Rossi.

Di fronte a questo risultato, il rocker modenese ha commentato la notizia pubblicamente, lasciando i fan senza parole. Scopriamo che cosa ha dichiarato.

La reazione di Vasco al nuovo record di Ultimo

Non si è fatta attendere la reazione di Vasco Rossi, che ha accolto con sportività il superamento del suo record.

Su Instagram, il Blasco ha scritto in un post: “Felice per Ultimo. Ogni record è fatto per essere battuto. Largo ai giovani. Ti voglio bene Niccolò“.

Un messaggio affettuoso che conferma l’ammirazione del rocker per il talento della nuova generazione, consolidando il passaggio di testimone tra due icone della musica italiana.

Sotto al post centinaia di fan del rocker e del cantante romano hanno commentato con parole di stima per il dolce gesto di Vasco Rossi e per le belle parole spese per il suo collega.

Ultimo: il cantante dei record

A soli 29 anni, Ultimo ha già collezionato numeri impressionanti: ben 42 stadi riempiti, oltre 2milioni di biglietti venduti, 6 album inediti e oltre 7milioni di copie vendute.

Oggi il suo successo prosegue la sua ascesa, confermando il suo dominio nel panorama musicale italiano e con il concerto di Tor Vergata all’orizzonte, il giovane cantautore si prepara a scrivere una nuova pagina di storia.