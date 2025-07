Elisabetta Canalis e Diletta Leotta incantano a Milano: cena tra amiche e look mozzafiato dal costo inaspettato.

L’amicizia fuori dagli schermi esiste, e Elisabetta Canalis e Diletta Leotta ne sono la prova. Le due showgirl si sono godute una cena tra amiche a Milano, e per l’occasione hanno sfoggiato un look glamour e dal prezzo esagerato. Le due hanno condiviso alcuni momenti della serata, ma un dettaglio non è sfuggito ai fan più attenti.

Elisabetta Canalis e Diletta Leotta: una serata tra amiche

Le due showgirl e conduttrici, legate da un’amicizia profonda e duratura, si sono incontrate per una cena esclusiva a Milano, documentando l’evento sui rispettivi profili social.

Dopo un periodo trascorso a Los Angeles, Elisabetta Canalis è tornata nella sua amata Sardegna prima di spostarsi a Milano. Per l’occasione, ha scelto un outfit total white che ha valorizzato l’abbronzatura dorata. Il top incrociato con scollo a V, spalline imbottite e drappeggio sottolineava la sua silhouette tonica e sensuale, dimostrando ancora una volta il suo innato senso dello stile.

Ma è stato il look di Diletta Leotta a far discutere. Il motivo? Il prezzo esorbitante.

Diletta Leotta: un look dal prezzo stratosferico

Al suo fianco, Diletta Leotta ha stupito con un look pop e originale firmato GCDS.

La conduttrice sportiva ha sfoggiato un mini dress aderente decorato con la stampa delle Polly Pocket, le bamboline cult degli anni ’90.

A completare l’outfit, i famosi “Morso heels” del brand: sandali lilla con tacco a forma di morso. Ma è il prezzo di questo capo ad aver sorpreso i fan. Sul sito, infatti, questi sandali costano ben 900 euro. Invece il prezzo del vestito? 190 euro sul sito ufficiale GCDS.

Insomma, Elisabetta Canalis e Diletta Leotta sono riuscite a trasformare una semplice cena tra amiche in un vero evento fashion.