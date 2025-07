Maria De Filippi si gode un assaggio d’estate sullo yacht con il suo team: relax al Circeo tra lavoro e affetti.

Per Maria De Filippi questa è stata una stagione televisiva intensa, con tanti programmi alla guida e altrettanti successi in termini di ascolti, ma adesso si gode una meritata vacanza. La celebre conduttrice televisiva, infatti, è stata paparazzata a bordo di un mega yacht di lusso, e non era da sola. Insieme a lei c’è la sua “seconda famiglia“, il suo team di lavoro. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Maria De Filippi si concede una pausa: vacanza con lo staff

Maria De Filippi si prende una breve pausa dai suoi impegni lavorativi, e non lo fa da sola.

A immortalare il momento è il settimanale Oggi, che pubblica le immagini della conduttrice in vacanza al largo di San Felice al Circeo, sul litorale romano, a bordo di un lussuoso yacht.

Maria De Filippi – www.donnaglamour.it

Nel servizio fotografico, Maria appare rilassata, con un costume intero blu notte e un pareo floreale, mentre condivide momenti di spensieratezza con due figure chiave del suo entourage: Raffaella Mennoia, da anni braccio destro in diverse produzioni, e Fabio Ferrara, autore di fiducia.

Una vacanza breve, ma significativa, che racconta la forza del legame professionale e umano costruito negli anni. Ma i suoi impegni sono tutt’altro che finiti per questa estate.

Un’estate “a metà” per Maria De Filippi: il lavoro non si ferma

Nonostante il clima vacanziero, per Maria De Filippi l’estate vera e propria deve ancora iniziare. La conduttrice è infatti impegnata con le registrazioni di Tu sì que vales, in onda da settembre, e con i provini della nuova edizione di Amici, attesissima come ogni anno dal pubblico giovane e non solo.

L’ex autrice Vanessa, che ha collaborato con Maria per anni, ha dichiarato: “Lavora h24, non ho più retto i suoi ritmi“. Una frase che riassume perfettamente l’instancabile dedizione della De Filippi, anche durante le brevi pause estive.