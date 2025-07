Belen e Alessandro Martorana sempre più vicini: tra gioielli esclusivi e vacanze in vista nasce un nuovo amore? Le ultime indiscrezioni.

Belen Rodriguez torna al centro del gossip estivo con un presunto nuovo amore. Dopo un periodo di apparente calma, la showgirl argentina avrebbe trovato una nuova fiamma: si tratta di Alessandro Martorana, stilista di fama internazionale ed ex compagno di Elena Barolo. L’indiscrezione bomba ha rapidamente fatto il giro del web, ma scopriamo tutti i dettagli.

Un gioiello raro svela il legame tra Belen e Martorana

A far scattare l’allarme tra i fan più attenti è stato un bracciale. Non uno qualunque, ma un pezzo unico firmato proprio da Martorana, realizzato in edizione limitata e indossato solo da due persone: un principe arabo e, appunto, Belen.

La showgirl lo ha mostrato con disinvoltura sui social, lasciando intendere che dietro quel dono ci sia un significato affettivo importante.

Alessandro Martorana

Secondo le indiscrezioni, tra Belen e Martorana ci sarebbe già l’idea di partire insieme per una vacanza in Turchia. Un viaggio che confermerebbe un rapporto non più solo amichevole, ma già ben avviato. Se la notizia venisse confermata, si tratterebbe della prima relazione ufficiale per Belen dopo un periodo turbolento.

Intrecci sentimentali e vecchie rivalità

Il gossip si infittisce ulteriormente con l’incrocio di ex: Martorana è stato legato a Elena Barolo, la quale, a sua volta, è recentemente finita al centro delle cronache per un presunto avvicinamento ad Antonino Spinalbese, ex di Belen e padre della piccola Luna Marì.

Un intreccio di relazioni che promette scintille, soprattutto considerando i rapporti tesi tra Belen e Barolo.

In più, negli ultimi giorni sono stati avvistati di nuovo insieme Belen e l’ex marito Stefano De Martino in Sardegna. Non un incontro romantico di certo, soprattutto considerando che il conduttore televisivo sembra essere preso dal suo nuovo flirt con Caroline Tronelli.