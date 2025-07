Spunta l’ipotesi esplosiva: la nota conduttrice verso Mediaset

Mara Venier pronta a passare a Mediaset? Spunta il ruolo di opinionista al Grande Fratello con Simona Ventura.

Negli ultimi mesi si sta parlando spesso del futuro televisivo di Mara Venier. Dopo l’annuncio della co-conduzione della prossima stagione di Domenica In con Gabriele Corsi, un ulteriore campanello d’allarme è stata la sua assenza in occasione della presentazione dei palinsesti Rai 2025-2026. Ma a complicare ulteriormente la situazione ci ha pensato una nuova indiscrezione bomba lanciata da Davide Maggio che ha parlato di un possibile ritorno in Mediaset da parte della “zia d’Italia”. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Mara Venier verso Mediaset: tensioni con la Rai

A rilanciare la notizia di un possibile ritorno in Mediaset per Mara Venier è stato Davide Maggio, che ha immaginato la storica conduttrice come nuova opinionista del Grande Fratello, programma ora nelle mani della sua ex nuora Simona Ventura.

Mara Venier – www.donnaglamour.it

Pare, inoltre, che le modifiche alla squadra di Domenica In non sarebbero state ben accolte dalla Venier. La sostituzione dello storico capo-autore Marco Luci con Fabio Pastrello e l’arrivo di una nuova figura alla guida della struttura avrebbero alimentato il malcontento della conduttrice, già provata dal braccio di ferro tra Rai e Nove sulle sue ospitate da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa.

Oltre all’indiscrezione legata al Grande Fratello, circola la conferma che Mara Venier sarà ospite di una puntata di Tu Si Que Vales. Un’apparizione che potrebbe preludere a un nuovo capitolo in Mediaset, dove la conduttrice ha già lasciato un segno importante.

Mara Venier: la filosofia della conduttrice

In una recente intervista a Vanity Fair, la Venier ha confessato: “Mi sono sempre detta: ‘Acchiappo tutto quel che arriva, perché finirà da un momento all’altro’“. Parole che sembrano preparare il pubblico a un possibile colpo di scena.

Che si tratti di Grande Fratello, Tu Si Que Vales o un nuovo progetto, una cosa è certa: Mara Venier potrebbe presto sorprenderci.