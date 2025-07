“Lei ci sarà”: spunta il primo vero nome del cast di Ballando con le Stelle

Verso Ballando con le Stelle: è arrivato lo spoiler su chi sarà presente tra i concorrenti del cast. C’è un nome caldissimo.

Sono tantissimi i rumors relativi alla prossima edizione di Ballando con le Stelle. Al netto della secca smentita sul nome di una big, ecco che invece sembrano essere arrivate conferme “quasi ufficiali” su un volto amatissimo del piccolo schermo che sarebbe stato confermato nel cast del programma di successo di Rai 1 con Milly Carlucci. Si tratterebbe di Andrea Delogu.

Ballando con le Stelle: spoiler su Andrea Delogu

Come ogni anno, prima dei vari annunci ufficiali da parte di Milly Carlucci, le voci e le indiscrezioni sul cast che comporrà l’edizione di Ballando con le Stelle si sussegono a dismisura. Adesso, però, sembrano essere arrivate conferme su un nome che farà parte del programma. A riportarlo è il sito di Davide Maggio. Di chi si tratta? Di Andrea Delogu.

Andrea Delogu – www.donnaglamour.it

“Andrea Delogu prenderà parte alla ventesima edizione di Ballando con le Stelle, in partenza il prossimo autunno su Rai 1″, si legge. “Forte dell’ottima esperienza dell’amica del cuore, Ema Stokholma, sulla stessa pista, Andrea Delogu si è decisa a ballare per lo show del sabato sera di Milly Carlucci. Il ballo, tuttavia, non è nuovo per la conduttrice che ha esordito in tv proprio come ballerina, arruolata tra le letteronze di Mai dire Domenica. La partecipazione a Ballando con le Stelle servirà anche a trainare La Porta Magica, il suo programma in onda nel pomeriggio di Rai 2”, ha fatto sapere sempre Davide Maggio.

Il cast e i problemi di budget

Sempre secondo il noto media, a quanto pare per gli altri nomi dei concorrenti ci sarebbero delle difficoltà in termini di budget. “A creare qualche intoppo c’è, nemmeno a dirlo, il budget. Sembra, infatti, che le esose richieste di alcuni concorrenti – una su tutti – stiano costringendo la produzione a tener fermi contratti di altri partecipanti per capire le disponibilità residue”. In questo caso, però, nessun nome. Ancora è tutto avvolto nel mistero.