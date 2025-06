Le possibili tensioni tra ex colleghi de I Cesaroni: Elena Sofia Ricci vuota il sacco sulla presunta frecciata a Claudio Amendola.

Cosa sta succedendo tra gli attori, o ex tali, del cast dei Cesaroni? Nelle scorse ore ha fatto molto parlare un messaggio di Elena Sofia Ricci che era parso come una frecciata a Claudio Amendola e ad alcune sue dichiarazioni proprio in riferimento a chi aveva fatto in passato parte della serie e che, adesso, invece, ne è fuori. La donna ha voluto fare chiarezza con alcune precisazioni.

La presunta frecciata di Elena Sofia Ricci

Sembra esserci un clima di tensione tra colleghi e soprattutto tra ex compagni di avventure de I Cesaroni. Tutto è iniziato da alcune dichiarazioni di Claudio Amendola che, a modo suo, non aveva risparmiato delle frasi piuttosto accese verso Elena Sofia Ricci, Max Tortora e Alessandra Mastronardi, assenti dal rilancio della serie nel 2026.

Elena Sofia Ricci – www.donnaglamour.it

La Ricci sui social aveva scritto una frase che era parsa ai più una replica bella e buona ai danni del suo ex collega: “Chi ti vuole bene, non ti ferisce, non ti mente, non ti usa, non ti tradisce. Prima di amarti, ti rispetta”, erano state le sue frasi su una storia Instagram.

La verità sulle sue parole e il rapporto con Amendola

Come detto, in molti hanno associato quella storia come una replica ad Amendola ma le cose non starebbero così. A SuperGuida Tv, infatti, l’amata attrice ha precisato: “Mi dispiace deludere chi ha pensato che il post sul rispetto fosse una risposta a Claudio: non lo era. L’ho pubblicato la mattina, prima ancora di sapere cosa fosse accaduto”, ha fatto sapere la Ricci.

Sulla serie dei Cesaroni, la donna ha aggiunto: “Ho adorato I Cesaroni, ne sono fiera, e li metto accanto a tutte le altre serie che ho fatto nella mia carriera. Ma io ho sempre avuto bisogno, dopo un po’, di voltare pagina: ho lasciato Caro Maestro, Orgoglio, Che Dio ci Aiuti. Non per rifiuto, ma per desiderio di crescita professionale. È il mio modo di essere”.

Per quanto riguarda il rapporto con Amendola: “Magari a volte si dicono cose che vengono riportate male ma sicuramente Claudio non ha voluto dire delle cattiverie nei miei confronti, ci conosciamo troppo bene ma ci tenevo a precisare che non ho mai detto che i Cesaroni mi facevano schifo, questo è inaccettabile”.