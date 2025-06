Come stanno le cose tra Tony Effe e Giulia De Lellis? La coppia è data da alcuni in crisi ma si è mostrata insieme al baby shower della futura figlia.

Li abbiamo visti felici e sorridenti al baby shower organizzato per la figlia in arrivo, Priscilla. Eppure i dubbi sulla storia d’amore tra Tony Effe e Giulia De Lellis continuano. Dati da alcuni in crisi, i due sembravano poter aver smentito tutto mostrandosi insieme all’evento fatto ad hoc per la bimba che sta per arrivare. Non tutti, però, sono rimasti convinti da quanto accaduto.

Tony Effe e Giulia De Lellis: crisi o no?

La relazione tra Giulia De Lellis e Tony Effe è ormai da settimane sotto ai riflettori. Da qualche tempo, infatti, i due non si mostravano insieme al netto della dolce attesa della loro prima figlia, Priscilla. A spegnere, solo per qualche ora, le voci di crisi ci avevano pensato i futuri genitori facendosi vedere più uniti che mai al baby shower organizzato per la piccola.

Tony Effe – www.donnaglamour.it

Tra sorrisi, famiglia e tante emozioni, la coppia sembrava poter aver spazzato via ogni dubbio sul proprio conto. Non tutti, però, sono rimasti convinti di ciò. Chiedere, per esempio, ad Alessandro Rosica, L’investigatore social. Su Instagram, infatti, l’esperto ha fatto capire di non credere a questa felicità tra i due.

La previsione per il futuro

Secondo l’esperto, la relazione tra il rapper e la giovane influencer e imprenditrice sarebbe falsa e soprattutto non sarebbe destinata a durare. “Con giornalisti al seguito, guarda un po’. Tony non doveva esserci“, ha scritto Rosica in una storia Instagram con sfondo alcuni dei momenti del baby shower della piccola Priscia. “Stranamente si è presentato con la combriccola fumando sigarette speciali a bordo piscina, di fianco ai bambini, ma va bene, A fine anno tireremo le somme“, ha detto facendo una previsione nefasta sul futuro della coppia. Avrà ragione? Solo il tempo lo dirà.