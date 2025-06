Potrebbero esserci tensioni sospette tra Belen Rodriguez e una nota showgirl della tv. Nella presunta querelle ci sarebbe anche Antonino Spinalbese.

Ha fatto parlare in queste ore Belen Rodriguez per aver messo in vendita alcune sue borse a prezzi da capogiro. Adesso, l’argentina è tornata al centro delle notizie di gossip per delle presunte tensioni che si sarebbero verificate con una collega. Precisamente con l’ex Velina, Elena Barolo. Il motivo? Un feeling non ben precisato con Antonino Spinalbese.

Le voci su Elena Barolo e Spinalbese

Da qualche settimana, per la verità da quando è stato mandato in onda il programma, poi chiuso in anticipo, The Couple, qualcuno aveva vociferato di una presunta relazione, o comunque di un rapporto piuttosto “amichevole” tra Elena Barolo e Antonino Spinalbese. Adesso, quelle voci sono tornate prepotenti e, in qualche modo, sono andate a coinvolgere anche Belen Rodriguez.

Come detto, già da qualche tempo i rumors sulla Barolo e Spinalbese si erano presi la scena ma avevano trovato le dichiarazioni di Andrea Tabanelli, che ha preso parte con Antonino proprio a The Couple, smentire tutto ai microfoni di Lorenzo Pugnaloni: “Credo che ci fosse già all’interno di The Couple una simpatia che, però, non andava oltre per nessuno dei due. Magari qualcuno per pettegolezzo ha cercato di far credere il contrario”.

Belen e il presunto “nervosismo”

Eppure, quelle voci sull’ex Velina e l’hairstylist sembrano poter tornare di grande attualità dopo le indiscrezioni riportate da Gabriele Parpiglia nella sua rubrica ‘Chicchi di Gossip’ dove pare che Belen abbia mostrato un certo “nervosismo” proprio in una situazione che ha coinvolto la Barolo e Spinalbese.

“Belen evita la Barolo. Elena pochi giorni fa, è andata da Antonino per sistemarsi i capelli e poco dopo è arrivata Belen, che però non ha voluto incrociare l’ex velina ma ha preferito tornare in un altro momento”, ha fatto sapere l’esperto. “Chi era presente durante il ‘quasi’ incontro ha descritto la Rodriguez molto nervosa. Come mai? In tutta risposta la Barolo, non appena saputo il fatto, ha postato una storia ammiccante con Spinalbese”. Sarà davvero così?