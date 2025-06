Dopo l’annuncio a sorpresa della dolce attesa per Anna Tatangelo, ecco suo fratello Giuseppe parlare da futuro zio sulla famiglia e sul prossimo papà.

Pochi giorni fa Anna Tatangelo ha annunciato pubblicamente di essere incinta. Una notizia bellissima che ha acceso i riflettori sulla sua relazione con Giacomo Buttaroni. A parlare di questo e non solo ci ha pensato il fratello della cantante, Giuseppe, ai microfoni di DiPiù Tv. Tra i vari passaggi, anche qualche retroscena sul ragazzo che sta per diventare padre e il rapporto con la famiglia.

La relazione di Anna Tatangelo e Giacomo Buttaroni

In questi ultimi giorni, i nomi di Anna Tatangelo e Giacomo Buttaroni sono stati indubbiamente tra quelli maggiormente chiacchierati. La coppia, uscita allo scoperto ma sempre mantenendo grande privacy, si è trovata al centro dell’attenzione dopo l’annuncio della cantante della sua gravidanza. A condividere alcuni pensieri proprio sui due ci ha pensato il fratello della donna, Giuseppe, a DiPiù Tv.

Anna Tatangelo – www.donnaglamour.it

“Lui e Anna stanno insieme da alcuni mesi. Lei lo ha già portato in famiglia, ce lo ha presentato e siamo tutti molto felici”, ha raccontato il fratello della cantante. “È un ragazzo bravissimo, solare, spontaneo, educato. E per fortuna non fa parte del mondo dello spettacolo, così non si confondono le cose”, ha detto ancora l’uomo.

Il rapporto in famiglia e i dettagli sul bebè in arrivo

Parlando, invece, da futuro zio, il fratello della Tatangelo ha aggiunto che anche i parenti della cantante sono ancora all’oscuro sul se**o del bebè: “In famiglia non sappiamo ancora se Anna aspetta un maschietto o una femminuccia“, ha rivelato. E ancora: “Lei però ha detto che lo comunicherà a tutti con una grande festa, e non vediamo l’ora. Per noi è stata una bellissima sorpresa, siamo tutti molto felici, però non voglio dire altro. Credo sia giusto che a farlo sia Anna”.