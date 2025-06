Momento di grande tristezza in casa della nota showgirl, Samantha De Grenet. La donna ha annunciato un lutto molto pesante.

Ha da poco parlato in modo molto onesto di chirurgia estetica e dei piccolissimi ritocchini che ha scelto di fare nella sua vita. Ora, Samantha De Grenet è tornata a far parlare per una notizia decisamente spiacevole e triste: la donna ha subito un lutto molto importante. Sui social è stata la stessa showgirl a comunicarlo con un lungo e sentito post.

Il lutto di Samantha De Grenet

Una terribile notizia ha sconvolto la vita di Samantha De Grenet e della sua famiglia. La donna, infatti, ha comunicato di aver subito un terribile lutto con la perdita dell’amato cagnolone che stava al suo fianco da ben 12 anni. La donna ha spiegato, con tanto di album fotografico tra passato e presente, il forte legame con l’amico a quattro zampe.

“Il mio giorno più triste! Come te nessuno mai! 14 giugno 2025. Potevo immaginarlo, in realtà ne sono stata sempre consapevole anche se ho sempre allontanato quel pensiero, ma il dolore che ho provato decidendo di ‘lasciarti andare’ è stato qualcosa di enorme, un dolore che mi è impossibile descrivere”, ha scritto la De Grenet sui social.

“Ancora non riesco a credere che tu non sarai più la mia ‘ombra’ come in questi ultimi 12 anni e mezzo passati l’ uno accanto all’allatra. Sei stato il compagno di vita più meraviglioso che potessi desiderare”, le sue parole in riferimento all’amato cane evidentemente scomparso dopo oltre un decennio in famiglia.

Il dolore della donna e il “vuoto enorme”

Dopo aver ripercorso alcune tappe della crescita del cane e anche della sua famiglia, la De Grenet ha aggiunto nel sul lungo messaggio d’addio: “Sento un vuoto enorme, non riesco a smettere di piangere ogni volta che mi ritrovo a pensare a tutti quei meravigliosi momenti trascorsi insieme… mi rendo conto che solo chi ha avuto modo di vivere un amore così grande con un pelosotto può comprendere ciò che scrivo, e per gli altri mi dispiace un po’ per loro perché non sapranno mai cosa vuol dire essere amati senza se e senza ma!!!”.

Nella parte finale del suo post, la donna ha quindi concluso: “Mi hai dato tanto amore, hai dato a tutti tanto amore e mi hai fatto sentire una persona speciale, unica perché come mi guardavi tu nessuno mai mi guarderà più. Sei e sarai sempre nel mio cuore, con tutta l’amore del mondo. La tua mamma”.