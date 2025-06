Nuovi retroscena su Temptation Island 2025: Filippo Bisciglia si è sbilanciato raccontando alcune delle novità della nuova edizione.

Non solo il primo retroscena sulle coppie e qualcosa di inaspettato accaduto, Filippo Bisciglia si è sbilanciato su altri argomenti a proposito dell’inizio di Temptation Island 2025. Il conduttore ha spiegato alcuni simpatici aneddoti a Tv Sorrisi e Canzoni facendo riferimento anche all’incidente avvenuto all’imbarcazione che di solito porta le coppie nel resort, accaduto alcune settimane fa.

Temptation Island 2025: Filippo Bisciglia e l’addio al pinnettu

Manca davvero pochissimo all’inizio di Temptation Island 2025 con la partenza fissata al 3 luglio. A Tv Sorrisi e Canzoni, Filippo Bisciglia, confermatissimo al timone della trasmissione, ha dato alcune anticipazioni di quanto i telespettatori di Canale 5 vedranno. Curiose le parole sul famoso pinnettu che, in questa annata, non ci sarà.

“Nella nuova location sono stati ricostruiti alcuni ambienti come il pinnettu che lo ritroverete identico, ma cambierà nome: si chiamerà il capanno“, ha raccontato Bisciglia. E ancora: “La strada da fare sarà parecchio lunga e per arrivare le coppie dovranno fare una lunghissima camminata molto suggestiva, che viene ripresa dall’alto da un drone”.

L’incidente con la barca: cosa è successo

Passaggio anche sull’incidente che ha visto coinvolta la barca che di solito porta le coppie al resort: “Una volta scesi i ragazzi dal gommoncino, la barca ha urtato un relitto. Mentre stavo presentando le coppie ho visto con la coda dell’occhio che il caicco continuava ad avanzare, perché altrimenti sarebbe affondato, e si è spiaggiato”, ha svelato ancora Bisciglia. “Ma non è successo niente e nessuno si è fatto male… Un inizio frizzante… Sicuramente porterà fortuna!”, ha detto con il suo solito ottimismo il conduttore del reality. A questo pinto non resta che attendere la partenza della nuova stagione e vedere quali saranno le sorprese per tutti i telespettatori.