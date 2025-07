“Punto ai 100 anni”: Martina Colombari non si nasconde

Indubbiamente è una bellissima 50enne ma Martina Colombari sa che l’età è solo un numero e per questo sogna di arrivare fino a 100 anni.

L’altro giorno ha raccontato di essere stata vittima di terribili insulti in palestra. Ora, invece, Martina Colombari si è raccontata a tuttotondo a ‘Intimità‘, spiegando alcuni dei suoi segreti ma anche alcuni degli obiettivi per il futuro che riguardano il suo fisico, la sua voglia di arrivare più in là possibile con l’età e tanto altro.

Martina Colombari: 50 anni e non sentirli

Nel corso dell’intervista a ‘Intimità’, Martina Colombari, che pochi giorni fa ha festeggiato il traguardo dei 50 anni, si è raccontata a 360° svelando di essere piuttosto soddisfatta di come abbia raggiunto il mezzo secolo di vita: “Direi che sono piacevolmente sorpresa. Perché da tempo le amiche mi agitavano lo spauracchio di questa età”, ha ammesso.

Martina Colombari – www.donnaglamour.it

L’ex Miss ha spiegato come, sentendo le amiche, ci sarebbero state diverse ragioni per temere l’arrivo del mezzo secolo: “Da temere per i motivi più svariati. Invece, noto con piacere che ancora non mi è accaduto niente di devastante, il che significa che o loro mentono o io sono particolarmente fortunata (ride, ndr)”.

“Sogno di arrivare a 100 anni”

La Colombari ha spiegato che, ovviamente, l’avanzare dell’età, così come ogni fase della vita “ha i suoi pro e i suoi contro, e crescere comporta il vantaggio di arricchirsi di un nuovo mattoncino da deporre in questo viaggio meraviglioso che è la vita”.

Dopo aver spiegato chi sia stata una figura fondamentale in questo viaggio, ovvero suo marito, Alessandro Billy Costacurta, la bellissima Martina ha confessato quale regalo sogna di ricevere: “A questo punto, arrivare a festeggiare i cent’anni! Pare troppo?”, ha detto con grande simpatia e ironia ma sicuramente anche un pizzico di ambizione.

Andando, invece, più nel concreto, la Colombari ha spiegato a ‘Intimità‘ cosa le piacerebbe fare: “Mi piacerebbe percorrere da sola un cammino come quello di Santiago oppure, restando in Italia, la Via Francigena o la Via degli Dei, attraverso l’Appennino tosco-emiliano”.