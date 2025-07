“Salta tutto”: Grande Fratello Super Vip a rischio, cosa succede

Potrebbero esserci cattive notizie per il Grande Fratello Super Vip o Gold come qualcuno lo ha chiamato. Ecco cosa filtra.

La prossima stagione televisiva si annuncia ricca di sorprese. Una di queste è relativa al Grande Fratello di cui sembra in fase di realizzazione un documentario. Il reality, tra qualche mese, dovrebbe sdoppiarsi con una edizione Super Vip, o Gold come qualcuno l’ha chiamata, e una Nip, con personaggi non famosi. Eppure, a quanto pare, la trasmissione che dovrebbe vedere volti famosi dello spettacolo sembra essere a forte rischio.

Grande Fratello: tra Nip e super Vip

Una delle scelte più incredibili della prossima stagione televisiva targata Mediaset è stata quella di un doppio reality del Grande Fratello con un’edizione per Vip, anzi Super Vip, condotta da Alfonso Signorini, e una con i Nip, ovvero personaggi non famosi, condotta dalla mitica Simona Ventura. Indubbiamente un qualcosa di molto interessante se non fosse che certe voci starebbero vedendo in bilico il doppio progetto.

Alfonso Signorini – www.donnaglamour.it

Pare, infatti, che l’edizione dedicata ai personaggi famosi del GF possa saltare. Al momento si tratta solo di indiscrezioni ma quando certe voci iniziano a circolare, si sa, qualcosa di vero, magari anche solo in lontananza, spesso, c’è.

“Salta tutto”: vipponi a rischio

In questa ottica, come riportato da Alberto Dandolo per Oggi, citato da diversi media di gossip e spettacolo tra cui Novella 2000, il Grande Fratello Super Vip starebbe già rischiando la cancellazione e potrebbe dunque non partire. Dietro a questa situazione ci sarebbero alcune difficoltà che gli autori potrebbero riscontrare nel trovare Vip degni di nota disposti a mettersi in gioco.

Oltre a questo, ci sarebbe un fattore economico alla base di tutto. Infatti, alcuni personaggi, visto la loro fama, potrebbero andare a richiedere un cachet fin troppo importante causando problematiche e magari delle trattative troppo lunghe da portare avanti. Come detto, però, si tratta solo di rumors. Staremo a vedere cosa accadrà prossimamente.