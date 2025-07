Il nuovo fisico impressionante di Stefano Accorsi: ecco il suo segreto

Stefano Accorsi ha cambiato radicalmente il proprio fisico negli ultimi tempi: tono muscolare e addome scolpito. Ecco il suo segreto.

Attore amatissimo dal pubblico che spesso si ritrova per vedere i suoi migliori film, dai più vecchi ai più recenti, Stefano Accorsi è tornato a far parlare di sé per un cambiamento notevole che in tanti hanno notato: quello fisico. L’uomo, infatti, nel corso degli ultimi tempi, ha attuato una vera e propria trasformazione legata al proprio aspetto. Il suo segreto? Lo ha svelato il suo amico e personal trainer.

Stefano Accorsi: il cambiamento fisico

Da anni seguitissimo e considerato tra gli attori di maggior rilievo in Italia, Stefano Accorsi ha svoltato a livello fisico andando a cambiare radicalmente la sua immagine. L’uomo, infatti, da qualche tempo, anche sui social, non nasconde più l’addominale scolpito e un tono muscolare decisamente più importante rispetto al passato.

Il suo segreto è stato un cambiamento radicale di vita, inteso come abitudine e approccio non solo all’alimentazione ma proprio al benessere psicofisico. A parlare della trasformazione di Accorsi è stato al settimanale Gente il suo personal trainer e amico, Antonio Saccinto, che ha spiegato la routine giornaliera dell’attore.

Il segreto svelato dal personal trainer: la routine del caffè

“Ci troviamo ogni mattina dalle 5.30 alle 7, in palestra o da remoto quando è in trasferta per lavoro”, ha fatto sapere Saccinto in merito alle abitudini con Accorsi. Insomma, quando la maggior parte delle persone si sta ancora godendo il letto e il sonno, l’attore inizia la giornata con annesso allenamento. “Non è culto del fisico”, ha tenuto a precisare il personal trainer. È un training creato su misura per lui, con l’obiettivo di migliorare longevità, equilibrio, qualità e stile di vita”. Questa abitudine, lo stesso Accorsi l’ha ribattezzata “coffee time“, ovvero routine del caffè.