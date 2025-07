Eleonora Daniele, lutto terribile: l’annuncio

Ore di lutto per la nota conduttrice Eleonora Daniele che ha comunicato di aver subito un lutto drammatico con la perdita dell’amata madre.

Qualche mese fa aveva raccontato di avere dei problemi in famiglia legati alla salute di sua madre. Adesso, per Eleonora Daniele è arrivata la triste notizia. Sua mamma è deceduta. A renderlo noto è stata la stessa presentatrice tramite un post social molto emozionante che ha raccolto nel giro di poche ore tantissimi commenti e messaggi d’affetto.

Lutto per Eleonora Daniele: morta sua mamma

Come anticipato, alcuni mesi fa era stata la stessa Eleonora Daniele a comunicare una situazione non troppo felice in famiglia. La presentatrice aveva spiegato che sua madre non stesse attraversando un bel momento in termini di salute. Con grande privacy la donna non aveva fornito dettagli particolari sulle condizioni del genitore che, a quanto pare, erano piuttosto gravi.

La Daniele, infatti, tramite un post social ha comunicato in queste ore di aver perso la mamma alla quale era molto legata e che spesso, specie in passato, era stata oggetto di diverse dediche e racconti piacevoli anche via social.

L’annuncio e il post

Ora il lutto terribile che la Daniele ha voluto condividere con un post su Instagram che ha generato tantissime reazioni da parte di amici, fan e seguaci della tv. “I nostri fiori preferiti. La nostra canzone.. Perdere una madre significa perdere una parte di sé, ma tu sarai sempre presente a vegliare su di noi. Ciao mamma”, sono state le parole utilizzate dalla Daniele per comunicare la dipartita della donna.

L’affetto e il cordoglio sono stati subito immediati da parte dei colleghi tra cui Monica Setta e Giovanni Terzi che hanno fatto sentire un caloroso abbraccio virtuale alla conduttrice di Storie Italiane. Al momento non sono stati resi noti altri particolari sul lutto che ha colpito la donna.