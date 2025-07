Carlo Verdone svela il dolore provato: “Non l’ho mai baciata”

La confessione privata di Carlo Verdone che ha ricordato alcuni aneddoti relativi al suo passato in chiave amore e prime fidanzatine.

Sarà presente con la sua mostra per La Milanesiana a Bormio prossimamente ma intanto Carlo Verdone, dopo essere stato di recente protagonista con uno sfogo senza precedenti, si è raccontato a La Stampa dando grande libertà ad alcuni racconti molto personali che riguardano anche il tema amore, in relazione alle primissime storie vissute.

Carlo Verdone e la ferita in tema amore

Sono stati diversi i passaggi interessanti dell’intervista rilasciata al quotidiano La Stampa da parte di Carlo Verdone. Tra questi anche i riferimenti all’amore con particolare focus alle sofferenze subite in passato quando ancora era giovanissimo. Il noto attore e regista ha svelato quella che, di fatto, è una ferita ancora aperta.

Verdone ha raccontato di aver avuto una cotta da piccolino per una bambina che lo ha fatto soffrire in modo molto evidente. In quella circostanza, l’attore ha spiegato di essere rimasto ferito e di aver sofferto soprattutto perché non era mai riuscito a darle un bacio.

L’aneddoto dell’incontro

Nel corso dell’intervista, di cui vi riportiamo alcuni stralci citati anche da Fanpage, Verdone ha spiegato di aver incontrato anni dopo quella bambina, ormai diventata donna e di averle detto: “Non ti ho mai baciata“. Il tutto è accaduto alla presentazione del suo libro ‘La casa sopra i portici’, quando si ritrovò faccia a faccia con colei che, di fatto, è stata il suo primo amore di bambino.

“Un giorno, mentre presentavo il mio libro ‘La casa sopra i portici’, una bellissima signora mi chiese un autografo. La riconobbi, l’abbracciai, dicendole: ‘Non ti ho mai baciato, ma sei stata la mia grande amore'”. La donna in questione era la sua compagna di classe delle elementari, quella che gli aveva fatto battere il cuore da piccolo e che allo stesso tempo glielo aveva “spezzato” ma alla quale non ha portato rancore: “Le feci una dedica speciale (nel libro ndr)”.