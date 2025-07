Lusso sfrenato per Elodie e Iannone in vacanza: il costo dell’hotel è incredibile

Lusso per Elodie e Iannone che dopo le voci di crisi si stanno godendo una vacanza all’insegna dell’amore e del comfort a tanti zeri.

Dopo settimane di indiscrezioni e rumors su una presunta crisi di coppia, Elodie e Andrea Iannone sembrano voler mettere a tacere ogni voce con una vacanza esclusiva all’insegna del relax e del lusso. La cantante e il pilota sono, infatti, volati a Ibiza, dove non hanno fatto mancare alcune foto tra baci e momenti speciali. I due hanno sceto come rifugio l’elegante Ibiza Corso Hotel & Spa, un cinque stelle situato nel cuore di Marina Botafoch, precisamente a S’illa Plana S/N dal costo davvero super.

La vacanza di Elodie e Iannone

La coppia formata da Elodie e Iannone, come detto, è stata avvistata nella struttura dell’Ibiza Corso Hotel & Spa, una delle più rinomate dell’isola, che offre ogni comfort possibile: una palestra moderna per gli allenamenti quotidiani, due ristoranti eleganti dove gustare piatti gourmet e una spa d’eccezione dotata di due piscine, bagni di vapore e una esclusiva sala ossigeno per un’esperienza rigenerante. Un’oasi perfetta per dimenticare il caos mediatico, almeno presunto, degli ultimi tempi.

I due si sono divertiti in diverse occasioni lasciandosi finalmente andare a dolci effusioni che, di fatto, hanno smentito la presunta crisi tra loro. Ad attirare l’attenzione riguardo la loro vacanza, però, come detto, è stato il costo del soggiorno. Davvero super.

Il costo dell’hotel

Come riferito anche da Leggo, infatti, i costi per soggiornare nell’hotel riflettono l’esclusività della struttura: durante la settimana si parte da 550 euro per una camera doppia, mentre una suite presidenziale con vista mare supera i 1.000 euro a notte. Nei weekend, le tariffe aumentano sensibilmente, arrivando a sfiorare i 2.000 euro per una notte in una camera tripla con accesso alla spa – la stessa opzione che, a quanto pare, avrebbe scelto la coppia per concedersi il massimo del comfort e della privacy.