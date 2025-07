Una somiglianza quasi perfetta ha fatto diventare il sosia di Gigi D’Alessio più virale che mai nelle ultime ore. Cosa è successo sui social.

Negli ultimi giorni sui social è esploso un fenomeno virale: Gaetano Salzano, così pare che si chiami il personaggio simpaticissimo in questione secondo quanto affermato da Novella 2000, sosia spiccicato del celebre cantante partenopeo Gigi D’Alessio – protagonista di un imprevisto al recente concerto – sta facendo parlare di sé. Durante le sue vacanze, l’uomo ha iniziato a postare diversi video in cui lo vediamo esibirsi in playback sulle note dei brani più famosi dell’artista napoletano. Il risultato? Un’enorme curiosità da parte degli utenti, che in pochissimo tempo lo hanno trasformato in un vero personaggio del web.

Gigi D’Alessio virale ma… è il sosia

Gigi D’Alessio – www.donnaglamour.it

Ciò che ha colpito subito nei filmati del sosia è l’incredibile somiglianza con D’Alessio: dallo sguardo alla mimica, passando per l’atteggiamento e il modo di muoversi, Salzano sembra davvero la copia del cantautore. Nei suoi video, spesso girati in ambientazioni da vacanza, l’uomo ha interpretato con passione i successi del suo “alter ego”.

Le reazioni

Il pubblico ha reagito con entusiasmo a questa curiosa e simpatica situazione che riguarda D’Alessio e il suo sosia. I commenti si sono moltiplicati, le condivisioni aumentate a dismisura e in molti si sono spinti persino a invitarlo a fare di più, magari esibendosi dal vivo con l’artista.

La rete si è scatenata anche con meme e confronti fotografici, giocando sul confine sottile tra imitazione e realtà. “Mi sa che è più Gigi del vero Gigi”, ha detto qualcuno con ironia. “Un idolo”, hanno commentato altri. Cosa ne penserà il vero D’Alessio? Siamo sicuri che presto commenterà.