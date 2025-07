“In gravidanza fa benissimo”: Giulia De Lellis non smette di allenarsi col pancione

In dolce attesa della piccola Priscilla, Giulia De Lellis si è mostrata col pancione prossima ad una sessione di allenamento.

Dopo la prima vacanza “da genitori” insieme, Giulia De Lellis e Tony Effe stanno continuando a prepararsi nel modo migliore ad accogliere la piccola Priscilla. In particolare, la modella, conduttrice e influencer si è mostrata sui social in fase di preparazione per una sessione di allenamento. Anche in gravidanza, infatti, la donna ha scelto di non smettere di tenersi in forma.

Giulia De Lellis pronta ad allenarsi col pancione

Come sempre molto social, Giulia De Lellis si è mostrata nella scorse ore intenta a dirigersi verso la palestra per una sessione di allenamento. La donna ha scelto di farsi vedere dai suoi fan in tenuta ginnica pronta per muoversi un po’ “nonostante” il pancione. In questa ottica, la stessa Giulia ha fatto dell’ironia sulle sue forme.

Giulia De Lellis – www.donnaglamour.it

La ragazza ha scherzato con i fan dicendo: “Rotoli e panzone si dirigono in palestra”, ha scritto scherzando in una storia su Instagram in cui è apparsa appunto intenta ad andare verso il centro fitness.

Gli allenamenti in gravidanza: il consiglio

Successivamente, arrivata a destinazione, la donna ha parlato della sua scelta di non smettere di allenarsi anche durante la gravidanza. In questa ottica, Giulia ha spiegato: “Con le dovute cautele, seguiti da professionisti del settore e con l’ok del vostro medico, l’allenamento (indipendentemente da quale sia bici, palestra o altro…) in gravidanza fa benissimo!”.

Con la solita ironia, la De Lellis ha provato in un certo senso a convincere anche le sue fan più “paurose” spiegando che anche lei all’inizio era un po’ titubante sulla questione: “Tranquille è tutto safe & sotto controllo. Ve lo dice un’ipocondriaca“. Insomma, allenarsi, anche con il pancione, sembra non essere poi così esageratamente pericoloso soprattutto se con l’ok dei medici.