Giulia De Lellis e Tony Effe in vacanza in Sicilia tra relax, amici e prove da genitori. Gli ultimi momenti di relax prima della nascita.

La nascita della piccola Priscilla è sempre più vicina, e intanto Giulia De Lellis e Tony Effe si godono una vacanza indimenticabile prima di diventare genitori. La coppia ha scelto la suggestiva cornice della Sicilia per concedersi qualche giorno di relax. I due si trovano in un elegante resort a Sciacca, affacciato sul mare e immerso nella macchia mediterranea, insieme a una coppia di amici e al loro bambino. Un’occasione perfetta per un’anticipazione della loro futura vita da genitori.

Giulia De Lellis e Tony Effe: l’ultima vacanza prima di diventare genitori

Mentre Giulia De Lellis sfoggia il pancione con eleganza sotto il sole siciliano, Tony si dedica con passione al golf, uno dei suoi hobby preferiti.

Ma le immagini condivise sui social raccontano molto più di una semplice vacanza: la coppia si cimenta in vere e proprie prove da genitori. Giulia coccola dolcemente il piccolo amico, mentre Tony gioca con lui e gli insegna a colpire la pallina sul green.

Questa vacanza rappresenta un momento speciale nella vita di Giulia De Lellis, che più volte ha espresso il desiderio di diventare madre. Dopo aver mantenuto il riserbo per mesi, lei e Tony Effe hanno annunciato pubblicamente la gravidanza solo dopo che alcuni scatti paparazzi hanno rivelato la dolce attesa. Da allora, Giulia ha iniziato a condividere momenti intimi e teneri con i suoi follower, mostrando con orgoglio il pancione.

Giulia De Lellis: tra social, amore e maternità

Il nome scelto per la bambina, Priscilla, è stato svelato durante un elegante babyshower a Roma. Tutti gli indizi fanno pensare che la nascita sia prevista entro la fine dell’estate, rendendo queste giornate siciliane ancora più preziose per la coppia.

La De Lellis, influencer seguitissima e amatissima, continua a conquistare i fan anche con questa nuova fase della sua vita. Il viaggio in Sicilia con Tony Effe non è solo una fuga d’amore, ma anche un modo per prepararsi emotivamente e affettivamente all’arrivo della loro bambina. Un’estate all’insegna dell’amore, della complicità e delle prime emozioni da genitori.