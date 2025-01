Eleonora Daniele: “Mamma non sta bene vorrei…”

La nota conduttrice Eleonora Daniele ha parlato della sua famiglia con alcune situazioni complicate vissute in passato e ancora oggi.

Ospite della collega Francesca Fialdini a ‘Da noi a ruota libera’, Eleonora Daniele ha affrontato alcuni temi molto delicati legati alla sua famiglia. In particolare, la presentatrice di ‘Storie italiane’ ha fatto riferimento alle attuali condizioni non ottimali di sua madre e ha poi ricordato il fratello morto in giovane età, quando aveva solamente 44 anni.

Eleonora Daniele, il ricordo del fratello autistico

Il fratello della Daniele sembra essere stata una figura molto importante per lei, almeno in termini di insegnamenti. “Il mio punto di forza è la mia famiglia, e quello che mi ha insegnato mio fratello“, ha detto la donna. “Sono dieci anni che mio fratello non c’è più. Quando lui non c’è stato più, con le mie sorelle creammo un associazione. Ho capito quanto sia importante lottare per chi è ancora qui, per chi affronta le diagnosi di autismo”.

La donna ha proseguito sul fratello scomparso a 44 anni: “Vedere come veniva curato mio fratello, negli ospedali psichiatrici, mi ha fatto riflettere. C’è ancora troppa ignoranza e pregiudizio su questi argomenti”.

Il pensiero alla salute della madre

La Daniele ha poi proseguito la sua intervista con altri argomenti. Tra questi il rapporto con la madre e la salute della donna. A quanto pare, la mamma della conduttrice non sta affrontando un periodo facile e lei vorrebbe starle maggiormente vicino. “In questo momento della mia vita, il mio più grande desiderio è che mia madre stia un po’ meglio. Vorrei dedicarle tutto il mio tempo, così come alla mia famiglia. Il mio primo pensiero va a mia madre oggi”.