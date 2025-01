Ultimo, primo compleanno da papà: la festa per i 29 anni

Tanti auguri a Ultimo che ha festeggiato l’arrivo dei 29 anni in compagnia dei suoi affetti più cari, inclusi Jacqueline e il piccolo Enea.

Primo compleanno da padre per Ultimo che nella notte ha atteso l’ora per poter festeggiare il suo 29esimo compleanno, il primo, come detto, da quando è arrivato al mondo il piccolo Enea, avuto con Jacqueline Luna Di Giacomo. Sui social, le foto della serata e anche una dedica speciale dello stesso artista romano a se stesso e ai suoi affetti.

Ultimo, la festa di compleanno

Famiglia, amici e ovviamente la sua Jacqueline Luna Di Giacomo e il piccolo Enea. Non poteva sperare in una festa più bella Ultimo per il suo 29esimo compleanno.

Il cantante romano ha riunito i suoi affetti più cari e ha atteso lo scoccare della mezzanotte per vivere emozioni uniche in occasione, appunto, dell’arrivo del primo compleanno da genitore.

Ultimo

L’artista ha festeggiato nella Capitale nella sede della sua casa discografica, fondata nel 2020, l’Ultimo Records Palace e ha scelto di farlo con tante persone a lui vicine.

A giudicare dalle foto pubblicate su Instagram, il party è stato semplice ma elegante e si è respirato un clima di grande gioia, quella che sempre accompagna il cantante romano e tutte le persone a lui vicine.

La dedica social e le foto

Come se non bastasse, lo stesso ragazzo ha scelto di commentare la serata mostrando, tramite un post su Instagram, alcuni scatti con annessa didascalia: “So 29! Ieri solita festa all’Ultimo Records Palace. Grazie a tutti per lo tsunami di auguri Sono un caz*o di acquario! Il primo compleanno da papà. L’ultimo compleanno da ventenne. Mi sento sempre appeso ad un filo lontano. Mi sento sento sempre Peter Pan”, le parole del cantautore che ha saputo unire simpatia e poesia, se vogliamo, per omaggiare questa giornata speciale a lui dedicata.