Mara Venier, il gesto d’amore per il marito dopo i problemi di salute

Un gesto che vale più di mille parole: Mara Venier ha sorpreso il marito Nicola Carraro dopo i suoi problemi di salute.

Una delle coppie più amate e apprezzate in assoluto è quella formata da Mara Venier e Nicola Carraro. I due, come noto, hanno dovuto affrontare diverse problematiche in questi ultimi mesi, comprese alcune difficoltà di salute. Negli ultimi giorni, l’uomo è tornato in Italia ed è uscito allo scoperto raccontando le sue condizioni. Da qui, è arrivata poi la sorpresa della sua dolce metà…

Mara Venier, sorpresa a Nicola Carraro

“Dove sono?”. Con queste parole Mara Venier ha fatto sapere di aver fatto una super sorpresa al marito, Nicola Carraro, andandolo a trovare nella loro casa milanese.

Da quanto si è appreso dai social, la Zia della Tv si è fiondata dall’uomo subito dopo la puntata domenicale di Domenica In e lo ha sorpreso…

Mara Venier

“Dove sono?”, ha ribadito ancora la Venier sorridendo e mostrandosi assolutamente felice. Successivamente, allargando l’inquadratura, ecco mostrata la presenza di Nicola dietro di lei.

“Dov’è la pendolare? Dov’è?”, ha commentato subito Carraro con ironia. “Dopo Domenica In ho preso il treno e adesso sono a casa”, ha poi sottolineato la Zia della Tv mettendo in evidenza il suo bellissimo gesto assolutamente non scontato e che il marito pare aver decisamente apprezzato.

Come sta Nicola Carraro

La visita nella casa milanese della coppia da parte della Venier è arrivata, come detto, dopo il ritorno in Italia di Carraro.

Era stato lo stesso imprenditore a sorprendere tutti con un filmato social alcuni giorni fa spiegando le sue condizioni di salute e le problematiche vissute: “Buongiorno amici, riabbracciamoci con le parole e in alto i cuori, sempre. Eccomi qua, sono tornato. Ci ho messo la bellezza di quasi 60 giorni: una combinazione micidiale tra ernia del disco e polmoni mi ha steso, però sto molto meglio”, le sue parole.

“Faccio fisioterapia, ho perso 9 chili, sono tornato a vivere a Milano e sono qua. Tra un po’ torno in pista, non vi preoccupate”.

Ad aiutarlo, adesso, c’è anche la moglie Mara. Il modo migliore per riprendersi al 100% col calore degli affetti più cari.