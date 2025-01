“Ero imbottito di oppioidi per il dolore”. Giovanni Allevi racconta la malattia

Il maestro Giovanni Allevi ha raccontato il rapporto con la malattia che lo ha colpito e con la quale convive ormai dal 2022.

Sono passati ormai diversi anni dall’annuncio fatto da Giovanni Allevi in merito al mieloma, la malattia con la quale convive dal 2022. A Repubblica, il maestro e compositore ha raccontato ulteriori dettagli di quanto vissuto, compresi i momenti iniziali, quando aveva dovuto iniziare a fare i conti con la patologia e i dolori fortissimi che essa comporta.

Giovanni Allevi e il mieloma

Molto importante un primo passaggio dell’intervista di Giovanni Allevi a Repubblica nella quale, col suo solito fare dolce e accomodante, il maestro ha spiegato di aver affrontato la malattia in modo molto curioso.

Giovanni Allevi

“Appena mi è stata detta la parola ‘mieloma’, sono andato a cercare a quali note corrispondessero le sette lettere di quel nome orrendo”, ha raccontato con tanta sincerità Allevi. “Ho scoperto che corrispondevano a una melodia sorprendentemente romantica, che ha avuto la forza di distrarmi dalla disperazione del momento”.

Il genio artistico ha poi spiegato come sta andando avanti la sua battaglia contro il mieloma multiplo, un tumore che colpisce in particolare il midollo osseo e che ha un impatto negativo sul sistema immunitario. Il maestro ha spiegato che la lotta prosegue ma che tornerà presto ad esibirsi di nuovo.

I farmaci: dagli oppioidi al Fentanyl

Molto delicati i passaggi sui medicinali usati per far fronte ai terribili dolori dettati dalla malattia. In questo senso, Allevi ha detto: “Non vorrei essere frainteso, ma in quel periodo ero imbottito di oppioidi per far fronte a dolori lancinanti. Tutto sotto strettissimo controllo medico. Sono arrivato anche all’assunzione di Fentanyl, che tra l’altro dà una rapida assuefazione. Gli effetti collaterali erano insostenibili, e ho vissuto pure le crisi di astinenza. A un certo punto ho deciso di smettere ma l’ho fatto di botto: è stata durissima”.