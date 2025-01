“Tristezza”, Noemi Bocchi allo scoperto: lettera ad una donna misteriosa

L’attuale compagna di Francesco Totti, Noemi Bocchi, ha pubblicato sui social una lettera/messaggio ad una donna misteriosa.

La domanda che tutti si sta facendo in queste ore è una soltanto: con chi ce l’ha Noemi Bocchi? L’attuale compagna di Francesco Totti, infatti, è uscita allo scoperto sui social con un messaggio, una sorta di breve lettera, indirizzata ad una donna misteriosa da lei mai nominata direttamente. Le parole della Bocchi sono state piuttosto dure e riflessive ma non fanno comprendere, esattamente, l’argomento specifico trattato.

Il messaggio di Noemi Bocchi

Francesco Totti e Noemi Bocchi

“Cara donna, Quella felicità che provi a gridare… non si chiama felicità ma TRISTEZZA!”, si legge nei primi passaggi di quanto scritto dalla bella Noemi.

E ancora: “La FELICITÀ è un qualcosa che ti travolge… non ti lascia il tempo di pensare male… di parlare male… di dar fastidio ad altri… ti PRENDE e ti porta via con sé in un mondo fatto di perdono…”.

“Deponi le armi”

Tra i vari passaggi scritti dalla Bocchi anche una riflessione, forse, alla ricerca della pace: “In un mondo dove gli altri sono solo colori di primavera… lasciati andare prova ad aprire il tuo cuore ed il treno di quella felicità vera, arriverà anche per te… non perder tempo a costruire la vita che ti rimane sulla menzogna. Deponi le armi prova a rilassarti… prendi quel treno e siediti. Fatti portare dove i tuoi sogni diventeranno realtà! Buona fortuna”.

Al momento, va detto, non ci sono indizi particolari sulla donna a cui si è voluta rivolgere la bella Noemi ma in tanti hanno sicuramente associato alcuni dei suoi passaggi alle note vicende di cronaca rosa che l’hanno vista coinvolta in questi ultimi mesi con Francesco Totti e la sua ex, Ilary Blasi. Staremo a vedere se vi saranno risvolti in questo senso o meno.