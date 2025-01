Scatta un abbraccio tra Luca Calvani e Jessica Morlacchi al Grande Fratello: la gieffina si emoziona e scoppia in lacrime.

Nuovi colpi di scena al Grande Fratello: dopo settimane di scontri e di tensioni, Luca Calvani e Jessica Morlacchi hanno fatto pace. Nonostante le forti liti, i due sembrano aver trovato una nuova armonia, culminata in un abbraccio emozionante che ha sciolto la cantante in un pianto liberatorio. La scena ha segnato una svolta nel loro rapporto, che sembrava ormai compromesso.

Grande Fratello: l’abbraccio e le confessioni

Durante la serata del 26 gennaio, Luca Calvani si è avvicinato a Jessica Morlacchi in modo inaspettato. Dopo aver scherzato insieme, il clima si è disteso e i due si sono abbracciati.

jessica:"se rientro l'unica persona con cui non andrò mai d'accordo è luca"

sempre jessica:#grandefratello pic.twitter.com/eLYp0uIu0C — Esse II✍🏼 (@essee1211) January 27, 2025

Jessica, visibilmente emozionata, ha cominciato a piangere, un pianto che rappresenta un momento di liberazione dopo le difficoltà vissute nelle settimane precedenti. Nonostante le incomprensioni, la cantante ha ammesso di essere tornata a vedere in Luca una figura di riferimento.

In un momento di confidenza con Stefania Orlando e Pamela Petrarolo, Jessica ha espresso le sue emozioni riguardo al riavvicinamento con Luca. Nonostante ammetta di non provare più una passione romantica nei suoi confronti, ha rivelato di aver rivissuto emozioni forti, paragonabili a quelle provate all’inizio della loro conoscenza. “Sono tornata un attimo lì, sono tornata a un mese e mezzo fa“, ha dichiarato.

“Ora che mi ha abbracciato cosa provo? Ho rivisto una persona che mi ha scatenato uno tsunami dentro e me lo ricordo, ed è tosta” ha rivelato Jessica.

GF: i dubbi di Jessica sulla protezione di Luca

Tuttavia, non mancano i dubbi che ancora tormentano Jessica. La cantante ha espresso perplessità sul fatto che Luca, in passato, non l’abbia supportata nel momento del bisogno, dimostrando una maggiore protezione nei confronti di altre persone. “Mi chiedo ancora perché non mi ha protetta quando ne avevo bisogno” ha ammesso, lasciando intendere che il riavvicinamento non ha cancellato tutte le incertezze.

Il Grande Fratello continua a sorprendere con colpi di scena che tengono il pubblico incollato alla televisione. La dinamica tra Luca Calvani e Jessica Morlacchi rappresenta solo uno dei tanti sviluppi che stanno facendo parlare di sé nelle ultime settimane. Resta da vedere come evolverà la loro relazione nel contesto del reality.