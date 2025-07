A quanto pare anche Anna Pettinelli è fan di Temptation Island 2025 con tanto di commenti sui social che hanno fatto parlare.

Scoppiettanti puntate a Temptation Island 2025 che promette scintille anche nelle prossime messe in onda. Tantissimi i telespettatori che stanno seguendo le vicende delle varie coppie, tra questi anche l’illustre fan Anna Pettinelli che in passato aveva anche preso parte all’edizione vip del reality. La maestra di Amici si è trovata a commentare alcune dinamiche. Soprattutto quelle tra Marco e Denise.

Temptation Island 2025: la situazione tra Marco e Denise

Tra le coppie maggiormente attive delle ultime ore a Temptation Island 2025 c’è stata quella formata da Marco e Denise con il ragazzo che aveva richiesto un falò di confronto a tre tra la sua ragazza e il tentatore Flavio Ubirti, a cui la donna si era avvicinata durante l’ultimo periodo di permanenza nel villaggio.

Anna Pettinelli – www.donnaglamour.it

La situazione è stata confermata da Marco nell’ultima puntata che si è reso anche protagonista di un tentativo di fuga dal resort poi bloccato dalla produzione. Qualcosa di veramente forte che ha successivamente portato il fidanzato a richiedere nuovamente il falò di confronto immediato con Denise.

Il commento di Anna Pettinelli

A seguire tutta la vicenda, come detto, è stata anche Anna Pettinelli che da casa ha deciso di schierarsi apertamente tra i due membri della coppia. La maestra di Amici ha preso le difese di Marco: “Mi scatta sempre la solidarietà femminile, adesso proprio no!”, ha dichiarato la donna tramite una storia social pubblicata su Instamgra. “Lui ha ragione da vendere”, ha aggiunto ancora in tono piuttosto arrabbiato la Pettinelli difendendo Marco e, evidentemente, non trovandosi per nulla favorevole ai comportamenti della fidanzata e ai suoi atteggiamenti verso il tentatore Flavio. Staremo a vedere se Anna vorrà dire qualcosa in più nelle prossime puntate.