Scopri le anticipazioni della quinta puntata di Temptation Island in onda giovedì 24 luglio 2025 su Canale 5.

Stasera torna con il doppio appuntamento Temptation Island, il programma dell’estate di Canale 5, e i colpi di scena che ci aspettano ci lasceranno a bocca aperta. Il reality show dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia anche quest’anno sta registrando ascolti record e oggi, giovedì 24 luglio 2025 su Canale 5 andrà in onda la quinta puntata e le anticipazioni promettono scintille e momenti ad alta tensione tra le coppie protagoniste. Ma scopriamo che cosa ci aspetta.

Le anticipazioni della puntata

Dopo le tensioni emerse nel quarto episodio, la situazione nei villaggi si fa sempre più instabile. Il pubblico è in attesa di scoprire se Simone deciderà di accettare il falò di confronto chiesto da Sonia B., la sua fidanzata. I promo ufficiali lasciano intuire un clima teso e la possibilità che la coppia arrivi a una svolta decisiva.

Tra i protagonisti della nuova edizione, continua a far discutere la coppia formata da Antonio e Valentina. Dopo aver visto nuovi filmati della compagna in atteggiamenti ambigui, Antonio reagisce con rabbia e sembra addirittura tentare la fuga dal villaggio, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Nel frattempo, Angelo sembra cedere al fascino di una tentatrice, mentre Valerio scatena la gelosia di Sarah con un comportamento che potrebbe cambiare il destino del loro percorso. La tensione sale anche tra gli altri fidanzati e fidanzate, rendendo questa puntata una delle più attese della stagione.

Le coppie in gioco: chi resisterà alla tentazione

Con la puntata di ieri salgono a due le coppie uscite dal programma, e in entrambi i casi le coppie hanno scelto di uscire separate.

Stasera, invece, ci attenderà un altro attesissimo falò di confronto anticipato richiesto da Sonia B. dopo aver visto i video del fidanzato Simone con la single Rebecca.

Ora non ci resta che attendere stasera per scoprire come si evolveranno le dinamiche nei villaggi dei fidanzati.