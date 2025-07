Can Yaman innamorato, annuncia le nozze con Sara Bluma: “Le chiederò ufficialmente la mano in questi giorni”.

Can Yaman, in genere riservato e lontano dai riflettori quando si parla della sua vita privata, stavolta non si trattiene e vuole vivere la sua storia d’amore con Sana Bluma alla luce del sole. Ma non solo: adesso è pronto a compiere il grande passo. L’attore turco ha, infatti, rivelato al settimanale Oggi che presto chiederà la mano alla sua fidanzata. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Can Yaman pronto al matrimonio con Sara Bluma

Al settimanale Oggi, Can Yaman ha rivelato: “Le chiederò ufficialmente la mano in questi giorni“.

Attualmente i due si trovano in Turchia, tra Bodrum e Istanbul, per una vacanza che, secondo alcune fonti vicine alla coppia, potrebbe includere anche la presentazione ufficiale di Sara alla famiglia dell’attore. Un gesto che rafforza ulteriormente la serietà del loro legame, nato solo pochi mesi fa ma già molto intenso.

La relazione tra Can Yaman e Sara Bluma non è passata inosservata, attirando anche pesanti critiche e commenti offensivi sui social. “Voglio fermare le cattiverie e le violenze verso una donna” ha spiegato l’attore, chiarendo di voler proteggere la compagna dalle continue ingiustizie mediatiche.

Sara, infatti, ha raccontato di essere stata vittima di abusi fisici e psicologici in una precedente relazione, sottolineando di non essere mai stata sposata prima e che la storia con Can è iniziata dopo la fine di quella passata.

Can Yaman difende la sua compagna

Quando la notizia delle difficoltà personali di Sara è diventata pubblica, Can Yaman non ha esitato a esporsi. “Ti amo, ti sosterrò sempre” ha scritto in un post sui social, ribadendo anche di non avere mai tradito nessuno e che l’ex compagno di Sara non è mai stato suo amico.

Il pubblico è ora in attesa della proposta ufficiale, che secondo le parole dell’attore potrebbe avvenire a giorni. Una cosa è certa: Can Yaman è innamorato e pronto a iniziare un nuovo capitolo della sua vita al fianco di Sara Bluma.