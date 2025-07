Shaila Gatta rompe il silenzio su Instagram sul presunto flirt con Michael Folorunsho: tutta la verità sulla frequentazione.

Nell’ultimo periodo sono stati diversi i rumors legati a Shaila Gatta, tra cui presunti flirt con personaggi noti, tra cui il calciatore Michael Folorunsho. A distanza di qualche giorni, l’ex gieffina ha deciso di intervenire e rivelare tutta la verità sulla sua situazione sentimentale, chiarendo così come stanno realmente le cose. Scopriamo che cosa ha dichiarato.

Shaila Gatta rompe il silenzio sul presunto flirt con Michael Folorunsho

La showgirl ed ex velina ha deciso di chiarire la sua posizione attraverso le sue Instagram stories, commentando le voci con una battuta tagliente: “A detta di alcuni in una settimana ne avrò cambiati almeno sei. In un mese 24. Meno male che mi avvertono, altrimenti perdo il conto“.

Shaila Gatta – www.donnaglamour.it

L’indiscrezione era partita dal gossip influencer Amedeo Venza, secondo cui tra Shaila Gatta e Folorunsho ci sarebbe una frequentazione in corso. A rafforzare la tesi, alcuni scatti condivisi sui social che mostravano i due in luoghi simili, alimentando così il sospetto tra i fan.

Tuttavia, Shaila ha scelto di intervenire personalmente per chiarire ogni dubbio, liquidando le dicerie con ironia e smentendo qualsiasi coinvolgimento sentimentale con il calciatore attualmente vicino a un trasferimento al Cagliari.

La fine della relazione con Lorenzo Spolverato

La vita sentimentale di Shaila Gatta aveva già attirato l’attenzione durante e dopo la sua partecipazione al Grande Fratello, dove era nata una relazione con Lorenzo Spolverato.

Tuttavia, anche quella storia si è conclusa poco dopo l’uscita dalla casa. Spolverato ha anche confermato la rottura tramite una diretta Instagram, dichiarandosi deluso e spiegando che tra lui e Shaila non c’è più alcun tipo di legame.

Intanto Shaila si sta godendo l’estate, e i fan si chiedono se in questa stagione magica l’ex gieffina incontrerà un nuovo amore.