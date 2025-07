Mara Venier resta da sola a condurre Domenica In, fuori Corsi e forse anche Che Tempo Che Fa: il retroscena Rai.

Nuove indiscrezioni dalla Rai: Mara Venier tornerebbe ad esser l’unica conduttrice della prossima stagione di Domenica In. Dopo settimane di indiscrezioni e tensioni dietro le quinte, la Rai ha confermato l’uscita di scena di Gabriele Corsi dal progetto. Inizialmente previsto come co-conduttore insieme alla Venier, Corsi ha fatto un passo indietro, aprendo la strada al ritorno della “Zia Mara” in solitaria al timone dello storico contenitore domenicale. Ma scopriamo tutti i retroscena.

Domenica In: la decisione della Rai

Il retroscena, riportato da Fanpage, racconta di una scelta imposta dall’alto.

Secondo quanto si vocifera, Mara Venier avrebbe preferito Tommaso Cerno come affiancamento, figura più vicina al mondo dell’informazione e più in linea con la direzione editoriale che la conduttrice immaginava per il programma.

Tuttavia, la Rai avrebbe puntato su Gabriele Corsi senza consultarla direttamente, scatenando così la frattura.

Mara Venier – www.donnaglamour.it

Mentre Mara Venier non commenta pubblicamente, i fan si dividono. C’è chi applaude il ritorno della conduttrice “in solitaria”, ritenendola l’anima insostituibile di Domenica In, e chi avrebbe preferito una ventata di novità con una co-conduzione più giovane e dinamica.

Ma non mancano le novità sulla tanto chiacchierata partecipazione a Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio sul Nove.

Salta la partecipazione di Mara Venier a Che Tempo Che Fa

In tutto questo, si fa strada un altro retroscena: la possibile uscita di scena di Mara Venier da Che Tempo Che Fa. Si era parlato di una sua presenza fissa al tavolo del programma di Fabio Fazio, ma ora l’ipotesi sembra sfumare.

Secondo indiscrezioni, ci sarebbe stato una sorta di “scambio” dietro le quinte tra Rai e Nove: la conduzione solitaria di Domenica In in cambio del forfait alla trasmissione di Fazio.

Un compromesso silenzioso, che però alimenta le voci su una strategia ben precisa della Rai per mantenere Mara Venier tra i volti di punta della domenica, blindandola sul primo canale e allontanandola da altri progetti televisivi.