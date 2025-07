Giorgio Manetti rivela di essere stato contattato per il Grande Fratello Vip ma ha rifiutato l’invito di Signorini.

A sette anni dall’addio a Uomini e Donne, Giorgio Manetti avrebbe potuto fare il suo grande ritorno sul piccolo schermo. In un’intervista, il celebre “gabbiano” del Trono Over ha rivelato di essere stato contattato da Alfonso Signorini per partecipare a una delle edizioni del Grande Fratello Vip, ma ha declinato l’invito. Un retroscena inedito che riaccende l’attenzione sul fascino senza tempo del 69enne toscano. Ma scopriamo che cosa è successo e il motivo della sua scelta.

Giorgio Manetti rinuncia al Grande Fratello Vip

“Ricordo che fui contattato dalla produzione del GF Vip – ha dichiarato Manetti nel corso dell’intervista – e incontrai Signorini a Roma, presso la casa del Grande Fratello. Fu molto gentile, ma rifiutai: non mi sentivo pronto a vivere per mesi con certi ‘TeleVips’…“.

Nonostante il rifiuto, l’ex cavaliere ha ammesso che valuterebbe positivamente una proposta diversa, magari la conduzione di un format romantico in stile Stranamore.

Giorgio Manetti

Manetti non ha, tuttavia, escluso un ritorno in televisione, ma con precise condizioni: nessuna casa blindata, nessuna convivenza forzata con pseudo celebrità. L’ex volto di Canale 5 si dice aperto a un progetto che coinvolga “gente comune”, lontano dai meccanismi esasperati del reality.

In questo contesto, un Grande Fratello Super Vip potrebbe però rappresentare un’eccezione.

Nessuna nostalgia per Tina e Gemma

Nel corso dell’intervista, Giorgio ha anche parlato dei suoi ex compagni di avventura a Uomini e Donne, rivelando di non avere più contatti con Tina Cipollari, un tempo molto vicina a lui, e di non sentire la mancanza di nessuno, nemmeno di Gemma Galgani: “Le auguro buona fortuna, ma io guardo avanti“.

Nonostante la lunga assenza dalla tv, Manetti continua a ricevere l’affetto dei fan, in particolare al Sud Italia, dove è spesso invitato a eventi pubblici. E ora, con il suo nome che torna a circolare, chissà se il gabbiano non spiccherà davvero il volo, questa volta dentro la Casa più spiata d’Italia.