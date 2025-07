Chiara Ferragni e Fedez: l’avvocata dell’influencer chiarisce le complesse condizioni del divorzio per tutelare i figli.

Nella giornata di ieri ha suscitato grande clamore la notizia dell’ufficialità del divorzio tra Chiara Ferragni e Fedez. Dopo mesi di indiscrezioni, il tribunale di Milano ha emesso la sentenza di divorzio consensuale tra l’imprenditrice digitale e il rapper. Una decisione che chiude definitivamente un capitolo durato sette anni, durante i quali la coppia ha attirato l’attenzione mediatica come i “Ferragnez”.

Ma mentre le notizie che circolavano parlavano di una risoluzione pacifica dell’accordo di divorzio, la legale dell’influencer ha svelato come sono andate realmente le cose, rivelando una situazione molto più complessa. Scopriamo che cosa ha dichiarato.

Chiara Ferragni e Fedez: divorzio consensuale, ma non privo di complessità

Secondo quanto riportato dal Messaggero, l’accordo prevede l’affidamento congiunto dei figli Leone e Vittoria, senza alcun assegno di mantenimento. Sarà però Fedez a sostenere le spese scolastiche e sanitarie dei bambini.

Un’intesa raggiunta per il bene dei minori, come ha precisato l’avvocata di Chiara Ferragni, Daniela Missaglia.

Chiara Ferragni – www.donnaglamour.it

In una nota ufficiale, l’avvocata Missaglia ha voluto chiarire alcuni aspetti dell’accordo: “L’accordo è frutto di una responsabile rinuncia da parte della signora Ferragni, che ha deciso di non chiedere alcun assegno di mantenimento per evitare un conflitto giudiziario dannoso per i figli minori”.

Missaglia ha inoltre sottolineato come molte notizie circolate siano semplificazioni della realtà e non riflettano la complessità delle intese raggiunte tra le parti. Il messaggio è chiaro: tutelare i bambini è stato l’obiettivo principale, al di là di ogni speculazione mediatica.

Le nuove vite sentimentali di Chiara e Fedez

Intanto, sia Chiara Ferragni che Fedez sembrano aver voltato pagina anche dal punto di vista sentimentale.

Chiara è stata avvistata in Toscana con Giovanni Tronchetti Provera, alimentando le voci su un ritorno di fiamma. Fedez, invece, appare sereno accanto a Giulia Honegger, stilista emergente con cui ha trascorso una romantica vacanza in Sardegna.