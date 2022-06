Al Grande Fratello Vip potrebbe ricomporsi una coppia storia del pomeriggio di Canale 5: Gemma Galgani e Giorgio Manetti. L’indiscrezione

Sale l’attesa per la prossima edizione del Grande Fratello Vip. Grande fermento non solo per conoscere i nomi dei nuovi opinionisti che affiancheranno Alfonso Signorini, ma soprattutto per scoprire in modo ufficiale chi saranno i prossimi concorrenti del reality show. Le ultime indiscrezioni parlano di Gemma Galgani, volto noto di Uomini e Donne, ma anche di una sua vecchia conoscenza: Giorgio Manetti.

Grande Fratello Vip: l’indiscrezione su Gemma e Giorgio

Fonte Foto: https://www.facebook.com/grandefratello/

Le ultime indiscrezioni hanno visto diversi nomi accostati alla Casa più famosa d’Italia, ma allo stesso tempo nessuna vera conferma su chi effettivamente sarà ai nastri di partenza. In queste ore sono due i nomi che circolano con maggiore insistenza per entrare a far parte del cast del Grande Fratello: Gemma Galgani ma anche Giorgio Manetti, suo ex. Entrambi arrivano dal trono overo di Uomini e Donne e secondo Nuovo TV, rivista diretta da Riccardo Signoretti, i due potrebbero essere inseriti da Signorini tra i concorrenti.

Da diverso tempo si parla, infatti, della possibilità di un addio definitivo a Uomini e Donne da parte di Gemma e l’occasione del GF Vip sembra essere ghiotta. La donna potrebbe accettare l’offerta di Alfonso Signorini e trascorrere qualche mese a Cinecittà, dove certamente potrebbe regalare qualche scena “indimenticabile”, soprattutto se con lei dovesse esserci l’ex Giorgio.

Di seguito, invece, un recente post Instagram di Giorgio nella sua bella Firenze:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG